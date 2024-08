Vance sieht Mitschuld von Walz an „Black Lives Matter“-Ausschreitungen

Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J. D. Vance sieht eine Gemeinsamkeit mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, gegen den er nun antreten soll: „Wir sind Weiße aus dem Mittleren Westen“. Aber die beiden Männer – Söhne des amerikanischen Kernlandes, die beide als Teenager zum Militär gingen – unterscheiden sich in der Politik sehr, betonte Vance in seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit der Wahl von Walz zum Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten durch Harris am Dienstag.