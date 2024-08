Jill Biden nimmt Abschied: Sie wollte nie (nur) die First Lady sein

First Lady Jill Biden betrat die Bühne allein, in einem stahlblau schimmernden Ralph-Lauren-Kleid, und sang „Praise You“ von Fatboy Slim – nicht, dass irgendjemand im United Center es hören konnte. Die Kongresshalle war auf den Beinen, schrie und schwenkte grüne „JILL“-Schilder über ihren Köpfen. Es wird mit Sicherheit nicht ihre letzte Wahlkampfrede gewesen sein. Es war eher der Beginn eines langen Abschieds und das letzte Mal, dass sie als First Lady auf einem Parteitag der Demokraten sprechen wird. Was Jill Biden sagte, war sinnbildlich für die Art und Weise, wie sie ihre Rolle in den letzten fast vier Jahren wahrgenommen hat.