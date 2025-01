Trump spricht von einem „Erdrutschsieg“ – nach der knappsten US-Wahl seit 1968

US-Präsident Donald Trump und seine Verbündeten haben seinen Sieg seit der Wahl im November übertrieben dargestellt und behaupten, er habe einen „Erdrutschsieg“ und ein umfassendes Mandat errungen, obwohl er sich nur relativ knapp durchgesetzt hat. Trump bleibt bis heute bei dieser Erzählung. „Wir haben den epischsten politischen Sieg errungen, den unser Land je gesehen hat“, sagte er erst am vergangenen Sonntag in der Capital One Arena zu seinen Anhängern.