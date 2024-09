Eine Entscheidung der staatlichen Wahlbehörde im US-Bundesstaat Georgia hat eine Regelung verabschiedet, die womöglich die Präsidentschaftswahl im November beeinflussen oder gar gefährden kann. Demnach müssen die Stimmzettel in den einzelnen Wahlbezirken diesmal per Hand ausgezählt werden, was wiederum die Bekanntgabe der Ergebnisse verzögern könnte.