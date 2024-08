Donald Trump im Wahlkampf: „Man hat das Gefühl, dass er sein Mojo verloren hat“

Als Donald Trump vor Kurzem beim Golfspielen in seinem Club in New Jersey war, sah er anfangs noch fröhlich aus, wirkte dann bei einer Pressekonferenz am Nachmittag gelangweilt und bei einem Empfang mit der Großspenderin Miriam Adelson mürrisch. Er sinnierte in aller Öffentlichkeit darüber, während des Parteitags der Demokraten zu Hause zu bleiben und der Vizepräsidentin Kamala Harris unangefochten das Rampenlicht zu überlassen.