Wie J.D. Vance extremistischen Ansichten Glaubwürdigkeit verleiht

Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance ist am Samstag bei einer Townhall-Veranstaltung aufgetreten, die von führenden christlichen Nationalisten organisiert wurde, die Wahlverweigerung propagieren und Vizepräsidentin Kamala Harris als „Dämon“ darstellen. Der Gastgeber der Veranstaltung, Lance Wallnau, der die Live-Veranstaltung moderierte, ist eine führende Persönlichkeit in der schnell wachsenden „New Apostolic Reformation“, einer Bewegung, die die Vorherrschaft der Christen durch eine Mischung aus Prophezeiungen und rechtsradikaler Politik predigt.

Obwohl ein Wahlkampfmitarbeiter sagte, dass Vance und Wallnau nicht miteinander gesprochen hätten, ist Vances Auftritt bei der Veranstaltung am Samstag das jüngste Beispiel dafür, dass sich die Trump-Kampagne mit einstigen Randfiguren einlässt, die jetzt eine große Anhängerschaft haben.

Vance kämpft im Swing-State Pennsylvania um Stimmen für Trump

Am Samstag setzte sich Vance mit Pastor Jason Howard zusammen, um über Drogenabhängigkeit zu sprechen und Fragen von vorab ausgewählten Zuhörern zu beantworten. Er beschrieb seinen Glaubensweg und seine politischen Überzeugungen, während er die Menge im Westen von Pennsylvania umwarb. Er versprach dem Publikum, dass die Trump-Regierung eine Politik verfolgen werde, die garantiere, dass man sich ein gutes Leben in diesem Land leisten könne, wenn man „hart arbeitet und sich an die Regeln hält“. Umfragen zeigen, dass Donald Trump und Harris in dem entscheidenden Swing-State Kopf an Kopf liegen.

Vances Sprecher Luke Schroeder wich Fragen zu Wallnaus Extremismus aus und sagte stattdessen, dass Vance und seine Mutter Beverly, die bei der Veranstaltung dabei war, „dankbar für die Gelegenheit waren, auf die Millionen von Amerikanern aufmerksam zu machen, die mit Sucht zu kämpfen haben“. Schroeder sagte auch, es sei „eine Schande, dass die Medien die Amerikaner lieber von Kamalas Fehlern ablenken, als den kämpfenden Amerikanern das Rampenlicht zu geben, das sie verdienen“.

Den Holocaust leugnen? Gehört für Vance zur Redefreiheit

Am vergangenen Wochenende trat Vance in der Sendung „Tucker Carlson Live“ auf, nachdem Carlson den Holocaust-Revisionisten Darryl Cooper gelobt hatte, der fälschlicherweise behauptete, der Völkermord der Nazis an den Juden sei ein logistischer Fehler gewesen. Vance sagte damals, dass er die Redefreiheit unterstütze. „Der Holocaust war eine schreckliche Tragödie, und wir müssen dafür sorgen, dass sich so etwas in diesem Land nie wiederholt“, sagte Vance vor seinem Auftritt bei Carlson gegenüber Reportern. “Der beste Weg, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht, ist, zu debattieren und sich gegen schlechte Ideen zu wehren. Es geht nicht darum, sie zu zensieren und zu unterdrücken.“

Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance spricht bei einer Veranstaltung der Lance Wallnau Show in der Stadthalle im Monroeville Convention Center. Foto: Rebecca Droke, AP/dpa

Wallnau seinerseits hat Harris zuvor sowohl als Dämon als auch als Isebel, das biblische Symbol für weibliche Bosheit, dargestellt. In seinem Podcast sagte er, dass Harris „den Geist der Isebel auf eine Weise verkörpert, die noch bedrohlicher sein wird als Hillary [Clinton], weil sie eine rassistische Komponente mitbringt und jünger ist“.

Vances Auftritte mit Carlson und in Wallnaus Live-Show am Samstag haben zu Kritik von Demokraten geführt, die ihm vorwerfen, sich mit Verschwörungsmythikern zu verbünden. „Während Vance und Donald Trump Lügen verbreiten, Zwietracht säen und an der Vergangenheit festhalten, weil sie keine Lösungen haben, die uns voranbringen, führt uns Kamala Harris in eine Zukunft voller Chancen für alle Amerikaner“, sagte Sarafina Chitika, Sprecherin der Harris-Kampagne, in einer Erklärung. „Faithful America“, eine christliche Gruppe, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, bezeichnete Wallnau in einer Petition als ‚falschen Propheten‘, der ‚im Namen Jesu Angst und Hass verbreitet‘.

Wallnau wirbt für die christliche Herrschaft – was dahinter steckt

In einem Facebook-Video vom Freitag warb Wallnau für Vances Auftritt und behauptete, 15.000 Menschen hätten eine Petition gegen seine Veranstaltung, die ‚Courage Tour‘, unterzeichnet. „Die Linke hat diese verrückte Sichtweise“, sagte Wallnau in dem Video. „Warum sind die Linken gegen Christen und warum stimmen Pastoren und Kirchen tatsächlich mit den Linken? Sie greifen Christen an.“

Wallnau ist dafür bekannt, dass er sich für die christliche Herrschaft über die ‘sieben Berge“ der Gesellschaft einsetzt: Religion, Familie, Regierung, Bildung, Wirtschaft, Medien sowie Kunst und Unterhaltung. Die MAGA-Ideologie ist in der gesamten Bewegung verwoben, wobei Propheten und Apostel Pro-Trump-Visionen teilen und einen „spirituellen Krieg“ gegen seine Gegner erklären – manchmal unter Berufung auf biblische Sprache, die laut Extremismusforschern gewalttätige oder rassistische Botschaften verschleiert. Videomaterial dokumentiert die Präsenz der Bewegung unter den Menschenmengen, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmten.

„Es ist eine Eroberungserzählung“, sagte Karrie Gaspard-Hogewood, Soziologin an der Tulane University, die sich mit christlichem Nationalismus befasst. „In Kombination mit der Ablehnung der Wahlen ist das besorgniserregend.“ Sie sagte, es sei schwer vorstellbar, dass Vance Wallnaus gut dokumentierte Ansichten nicht kenne, die diesen Monat in einem Beitrag der CBS Evening News vorgestellt wurden. Dazu gehören Wahlverweigerung, die Warnung vor einem bevorstehenden „hitzigen Prozess“ über Ideologien und die Herabwürdigung von Harris. Gaspard-Hogewood sagte, dass Vances Auftritt bei der Courage Tour Wallnaus extremistischen Ansichten Glaubwürdigkeit verleiht. „Die Botschaft, die damit vermittelt wird, ist, dass Vance nicht gegen das ist, was Lance Wallnau sagt und predigt“, sagte Gaspard-Hogewood.

Redaktionelle Mitarbeit: Michelle Boorstein

