Woran es liegt, dass Trump-Anhänger seine Auftritte oft früher verlassen

Nach weniger als 25 Minuten der Ausführungen von Donald Trump verließ Melissa Prescott die Veranstaltung.

Sie kam an einem heißen Septembertag um 8:30 Uhr in der Linda Ronstadt Music Hall in Tucson an, wartete mit ihrer jugendlichen Tochter mehr als vier Stunden in der Schlange vor dem Gebäude und dann noch eine weitere Stunde im Inneren, bevor Trump gegen 14:15 Uhr die Bühne betrat. Als Trump sich über die Wahltagsbefragungen von 2016 beschwerte und darüber sprach, dass er „die alten Leute am liebsten mag“, begannen Prescott und Dutzende andere, nach und nach den Saal zu verlassen. „Ich bin froh, dass wir reingekommen sind. Ich wünschte, ich könnte bleiben, um mehr zu hören“, sagte Prescott, 36, und erklärte, dass sie ihren behinderten Cousin abholen müsse.