Das sind die zwölf vielversprechendsten Demokraten für die US-Wahl 2028

Die Demokraten sind orientierungslos. Die Wahl 2024 war knapper, als vielen bewusst ist – und viel knapper, als der gewählte Präsident Donald Trump behauptet. Aber das blaue Team verhält sich wie eines, das vernichtet wurde und keine Ahnung hat, was es als Nächstes tun soll. Sie haben keine wirkliche Botschaft, vor allem nicht zu dem scheinbar ausgereiften Thema, dass Trump Menschen begnadigt, die am 6. Januar 2021 Polizisten angegriffen haben. Sie sind gerade dabei, in der Einwanderungsfrage auf peinliche Weise den Rechten nachzugeben.