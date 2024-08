Die Chefköchin des Weißen Hauses, Cristeta Comerford, hängt ihre Kochmütze an den Nagel. In den 29 Jahren hat Comerford für fünf verschiedene Präsidenten gekocht, Staatsbankette und Familienessen serviert. Nun geht sie in den Ruhestand, wie eine Sprecherin der First Lady Jill Biden mitteilte.

