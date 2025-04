Wie Trumps radikaler Sparkurs in den USA den Kampf gegen Krebs erschwert

Es könnte ein wichtiger Durchbruch sein: Wissenschaftler der National Institutes of Health (Nationale Gesundheitsinstitute, NIH) haben kürzlich in einem Artikel in Nature Medicine einen vielversprechenden Schritt in Richtung der Verwendung der eigenen Immunzellen einer Person zur Bekämpfung von Magen-Darm-Krebsen aufgezeigt. Am selben Tag wurde die US-Behörde von verheerenden Entlassungen getroffen, über die viele NIH-Mitarbeiter in Tränen ausbrachen.