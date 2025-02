Das erlebte Bischöfin Budde, nachdem sie Donald Trump um Erbarmen bat

Wieder einmal erklommen die Gläubigen die Stufen der Washington National Cathedral und strömten in das Kirchenschiff. Der Chor sang, die Menschen lächelten und das morgendliche Februarlicht fiel durch die bunten Glasfenster. Viele schienen sich darauf zu freuen, den Sonntagsgottesdienst mit einer bestimmten Person zu erleben. Zwölf Tage waren vergangen, seit Mariann E. Budde, Bischöfin der Episkopalkirche in Washington, Präsident Donald Trump inständig bat, „Erbarmen“ mit Einwanderern, LGBTQ-Kindern und anderen zu haben, die durch seine Rückkehr an die Macht verängstigt sein könnten.