Die Amerikaner haben Trump gewählt - was nun kommt, könnte ihnen nicht gefallen

Die Berichterstattung über Trump geht genau so weiter wie vor den Wahlen. Haben die Medien denn gar nichts gelernt? In Deutschland glaubten dank der deutschen Berichterstattung über 70% dass Kamala Harris klar gewinnt. Wie weit das von der Realität entfernt war, kann man am glasklaren Wahlergebnis für Trump sehen. Und die Augsburger Allgemeine meint , die Berichterstattung von der Washington Post übernehmen zu müssen. Einer Zeitung der Jeff Bezos verboten hat Kamala Harris als Wahlempfehlung zu geben. Also macht man genau so weiter, man sieht alles nur durch eine Brille der Pro Demokratischen Berichterstattung. Ich glaube nicht dass man sich damit einen Gefallen tut. Hat übrigens jemand mal gelesen wieviel eine Butter in den USA kostet? Bei MSNBC haben sie es kürzlich gesagt. Ein Moderator meinte 3 Dollar. Der wurde dann von einer Kollegin berichtigt: es sind tatsächlich 7 Dollar. Als ich diese Zahl hörte, da war mir dann plötzlich klar warum Trump so haushoch siegte.