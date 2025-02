Wissenschaftler warnen: Donald Trump gefährdet medizinische Fortschritte

Vaughn Cooper, Mikrobiologe an der medizinischen Fakultät der Universität Pittsburgh, war im vergangenen Oktober begeistert. Sein Vorschlag, die Mikroben zu untersuchen, die Katheter besiedeln, wurde von einer von den National Institutes of Health einberufenen Expertengruppe mit einer hervorragenden Bewertung ausgezeichnet. Cooper und seine Mitarbeiterin Chelsie Armbruster von der Universität Buffalo hofften, die Behandlungsmöglichkeiten für insbesondere ältere Menschen, die nach längerem Kathetergebrauch Harnwegsinfektionen entwickeln, verbessern zu können. Eine hohe Punktzahl des Expertengremiums bedeutete, dass ihr Förderantrag mit ziemlicher Sicherheit vom NIH finanziert werden würde. Doch dann kehrte Donald Trump ins Weiße Haus zurück, und nach einer Reihe von Eilverordnungen befindet sich Cooper heute in der gleichen Lage wie Tausende von Wissenschaftlern im ganzen Land: blockiert, unsicher, in der Warteschleife.