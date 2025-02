"Make India Great Again": Trump treibt Mega-Partnerschaft mit Indien voran

Die Vereinigten Staaten und Indien arbeiten an einem Abkommen, das darauf abzielt, das beträchtliche Defizit Amerikas im Handel mit Indien zu verringern. Neu-Delhi verspricht, mehr Energie, Waffen und Kernenergietechnik aus den USA zu kaufen. Das berichtete Präsident Donald Trump am Donnerstag anlässlich des Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi in Washington.