1500 Begnadigungen an einem Tag: Wer zum Amtsende von Joe Biden profitiert

In seinen letzten Tagen im Amt bewilligt Präsident Joe Biden umfangreiche Gnadengesuche. Erst Anfang des Monats begnadigte er seinen eigenen Sohn, nun wandelte die Strafen von fast 1.500 Menschen um, die wegen Verbrechen verurteilt wurden. Dies ist laut dem Weißen Haus die „größte Begnadigung an einem einzigen Tag in der modernen Geschichte“. Möglicherweise ist das noch nicht alles: Biden wird unter Druck gesetzt, Menschen in der Todeszelle zu begnadigen, und er erwägt, präventive Begnadigungen für die Kritiker des designierten Präsidenten Donald Trump anzubieten. Die Möglichkeit, Begnadigungen zu gewähren, ist eins der uneingeschränktesten Befugnisse des Präsidenten und führt oft zu Kontroversen. Was man darüber wissen muss.