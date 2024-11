Die Amerikaner haben Trump gewählt, was nun kommt, könnte ihnen nicht gefallen

Donald Trump war bereits einmal Präsident. Aber alles deutet darauf hin, dass man in einer zweiten Amtszeit einen noch mutigeren Trump erwarten kann – oder extremer, je nach Standpunkt. Die vielen etablierten Regierungsbeamten, die ihn kontrollierten und seitdem kritisieren, werden nicht mehr da sein. Die Republikaner werden höchstwahrscheinlich beide Kammern des Kongresses kontrollieren, wobei die Republikaner noch trumpistischer sein werden als zuvor. Der Oberste Gerichtshof hat kürzlich den Präsidenten ein erhebliches Maß an strafrechtlicher Immunität gewährt, was einen Präsidenten schützen wird, der wegen Verbrechen verurteilt und wegen anderer angeklagt wurde. Und Trump als Präsident mit begrenzter Amtszeit wird nicht mehr mit Sorgen um eine Wiederwahl belastet sein. All dies wirft eine dringende Frage auf: Wie weit wird er gehen?