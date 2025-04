Venezolaner reist in die USA, um Bruder eine Niere zu spenden – und wird festgenommen

José Gregorio González war in die USA eingereist, um seinem kranken Bruder eine Niere zu spenden. Dann kam der Venezolaner in Haft und sollte abgeschoben werden, noch bevor die Operation stattfinden konnte. Nun wird er vorübergehend entlassen: „Damit er das Leben seines Bruders retten kann“, teilten Einwanderungsanwälte in der vergangenen Woche mit. González wurde im März außerhalb von Chicago festgenommen, was einen Aufschrei in seiner Gemeinde und bei Unterstützern in der Justiz auslöste. Der Fall González steht exemplarisch für die rigorose Einwanderungspolitik der USA: Die Regierung will die Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen – und greift zu drastischen Mitteln.