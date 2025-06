Viele wollten Trumps harsche Einwanderungspolitik, doch: „Das geht zu weit“

Jesus Martinez, ein 36-jähriger Luft- und Raumfahrtarbeiter, sagte, er habe ursprünglich die Entscheidung von Präsident Donald Trump unterstützt, das Militär zu entsenden, um die Einwanderungsproteste in Kalifornien niederzuschlagen. Aber nachdem er Bilder von ICE-Razzien in der Nähe von Schulen und an Arbeitsplätzen gesehen hat, bei denen Familien getrennt werden, ist er zunehmend beunruhigt.