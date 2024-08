Wird ein Geschichtslehrer der Vize von Kamala Harris?

Der Dienstagabend in der Urban Growler Brewing Company, einer Brauerei in St. Paul, Minnesota, war als Benefizveranstaltung angekündigt. Aber für viele der Anwesenden fühlte es sich an, wie ein Highschool-Treffen. In der Menge der IPA-trinkenden Menschen fanden sich die Absolventinnen und Absolventen der Mankato West Highschool zusammen, um sich zu umarmen, sich auszutauschen und einer Rede ihres Lieblingslehrers für Sozialkunde und Geografie zu lauschen.

Kamala Harris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Minnesota Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis