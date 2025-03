Von Witzen zu Millionen-Accounts auf Social Media: Wer steckt hinter „WeRateDogs“?

Es fing mit Witzen an. Matt Nelson begann 2015, kurze Texte auf X, ehemals Twitter, zu posten. „Mir fiel auf, dass alle meine Witze, die mit Hunden zu tun hatten, viel besser ankamen als die anderen“, sagte Nelson, damals Studienanfänger an der Campbell University in North Carolina. Das brachte ihn auf eine Idee. „Wenn das gesamte Internet Hunde liebt, ich auch, und ich ein Händchen dafür habe, humorvoll über sie zu schreiben – dann sollte ich einen neuen Account erstellen“, sagte Nelson, der in Charleston, West Virginia, aufgewachsen ist. Zehn Jahre später ist „WeRateDogs“ nicht nur weltweit bekannt, sondern auch ein profitables Geschäft mit einer loyalen Millionen-Community und einer gemeinnützigen Stiftung. Wie hat Matt Nelson das geschafft?