Warum die Trump-Regierung Solarenergie als wertlos betrachtet – ein kritischer Blick

Washington Post

„Die Zukunft für jeden, der einfache Mathematik beherrscht“: Warum Trump Solarenergie trotzdem ablehnt

Unzuverlässig und kostspielig, so urteilt die Trump-Regierung über Solarenergie. Damit steht sie weltweit recht alleine da – und bremst die Wirtschaft aus. Experten sind besorgt, selbst Konservative warnen.
Von Nicolás Rivero
    •
    •
    •
    Sonnenfinsternis in den USA, ein Donald Trump braucht dafür offenbar keinen Sichtschutz. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017.
    Sonnenfinsternis in den USA, ein Donald Trump braucht dafür offenbar keinen Sichtschutz. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017. Foto: Jabin Botsford, The Washington Post

    Die Trump-Regierung steht der Sonne negativ gegenüber. Laut Daten des Energieministeriums lieferten Sonnenkollektoren im vergangenen Jahr den größten Teil der zusätzlichen Stromkapazität für das US-Stromnetz und werden auch für den Rest der Amtszeit von Präsident Donald Trump den größten Teil der neu in Amerika erzeugten Energie ausmachen. Trump und seine Kabinettsmitglieder argumentieren jedoch, dass diese Energieform so unzuverlässig und teuer ist, dass sie wahrscheinlich keine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Welt spielen wird.

