Wie Donald Trump die Solarenergie in den USA ausbremst

Die Trump-Regierung steht der Sonne negativ gegenüber. Laut Daten des Energieministeriums lieferten Sonnenkollektoren im vergangenen Jahr den größten Teil der zusätzlichen Stromkapazität für das US-Stromnetz und werden auch für den Rest der Amtszeit von Präsident Donald Trump den größten Teil der neu in Amerika erzeugten Energie ausmachen. Trump und seine Kabinettsmitglieder argumentieren jedoch, dass diese Energieform so unzuverlässig und teuer ist, dass sie wahrscheinlich keine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Welt spielen wird.