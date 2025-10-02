Wie Donald Trump die Solarenergie in den USA ausbremst

Die Trump-Regierung steht der Sonne negativ gegenüber. Laut Daten des Energieministeriums lieferten Sonnenkollektoren im vergangenen Jahr den größten Teil der zusätzlichen Stromkapazität für das US-Stromnetz und werden auch für den Rest der Amtszeit von Präsident Donald Trump den größten Teil der neu in Amerika erzeugten Energie ausmachen. Trump und seine Kabinettsmitglieder argumentieren jedoch, dass diese Energieform so unzuverlässig und teuer ist, dass sie wahrscheinlich keine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Welt spielen wird.

Energieminister Chris Wright hat gesagt, dass Sonnenkollektoren „nur Parasiten” im Stromnetz seien, die den Planeten nicht mit Strom versorgen könnten, selbst wenn sie die gesamte Oberfläche der Erde bedecken würden. Der X-Account des Energieministeriums, der während der Biden-Regierung noch Solarprojekte bejubelt hatte, sagt nun, dass Sonnenkollektoren „im Wesentlichen wertlos sind, wenn es draußen dunkel ist”.

In einer Rede vor der UNO am Dienstag sagte Trump den Staats- und Regierungschefs der Welt, dass „die hohen Kosten der sogenannten grünen erneuerbaren Energien einen großen Teil der freien Welt und einen großen Teil unseres Planeten zerstören” .Die Regierung hat diese Argumente genutzt, um Maßnahmen zu rechtfertigen, die die Entwicklung der Solarenergie bremsen und gleichzeitig fossile Brennstoffe fördern – insbesondere Erdgas, die Branche, in der Wright sein Vermögen gemacht hat, bevor er Energieminister wurde.

Öl, Gas und Kohle bleiben dominierende Energiequellen

In einem Interview mit der Washington Post hielt Wright an seiner Kritik an der Solarenergie und seiner Prognose fest, dass sie immer nur eine untergeordnete Rolle in der globalen Energieversorgung spielen werde. „Wenn die Solarenergie weiterhin mit ihrer derzeitigen Rate wachsen würde, könnte sie theoretisch mit Gas gleichziehen, aber ich halte das für unwahrscheinlich“, sagte Wright.

Wrights Argument wird durch die Tatsache gestützt, dass Solarenergie trotz ihres jüngsten Wachstumsschubs laut Daten des Energieministeriums weniger als drei Prozent der globalen Energie erzeugt. Der überwiegende Teil der Weltwirtschaft wird mit Öl, Gas und Kohle betrieben .Die Umstellung auf Solarenergie ist auch nicht so einfach, wie fossile Kraftwerke durch Solarparks zu ersetzen: Rund 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs entfallen auf Autos, Lastwagen, Flugzeuge, Schiffe, Fabriken und Öfen, die direkt fossile Brennstoffe verbrennen. Sie sind nicht für den Betrieb mit Strom ausgelegt, sodass sie durch elektrische Versionen ersetzt oder mit teuren, aus Strom hergestellten Brennstoffen betrieben werden müssten.

Viele Länder setzen auf Solarenergie, die USA unter Trump sind ein Ausreißer

„Eines der großen Probleme bei Solar- und Windenergie ist, dass sie nur Strom produzieren“, sagte Wright. „Wir sprechen schon seit einiger Zeit davon, ‚alles zu elektrifizieren‘. Heute stammen 15 Prozent der Energie in der Fertigung aus Strom, genau wie vor 25 Jahren.“ Trotz der langfristigen Herausforderungen, die Welt mit erneuerbarer Energie zu versorgen, investieren viele Länder in die Erzeugung von mehr Strom aus Solar- und Windenergie, die weniger zur Erderwärmung beitragen und oft billiger sind als fossile Brennstoffe.

In der Zwischenzeit sind die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in China und Europa gestiegen, und elektrische Wärmepumpen haben begonnen, Brennstofföfen zu ersetzen. Beide Trends haben den Anteil der globalen Energie, der aus Strom stammt, allmählich erhöht. „Vor 150 Jahren stammten etwa null Prozent unseres Energieverbrauchs aus Strom“, sagte Josiah Neeley, Senior Fellow am R Street Institute, einem Mitte-rechts-Thinktank. „Ein Großteil des derzeit nicht auf Strom basierenden Energieverbrauchs könnte auf Strom umgestellt werden.“

Die Solarpolitik der Trump-Regierung macht die Vereinigten Staaten laut Robert Stavins, Professor für Energie und wirtschaftliche Entwicklung an der Harvard University, zu einem „Ausreißer“ unter den Regierungen weltweit. „Die Europäische Union macht Fortschritte. China macht Fortschritte. Indien hat seine Position nicht geändert. Brasilien macht Fortschritte. Die USA sind also wirklich eine Ausnahme“, sagte Stavins.

Trump-Kurs stößt selbst bei Konservativen auf Widerspruch

Die Haltung der Trump-Regierung zum Thema Solarenergie bringt sie auch in Konflikt mit einigen rechtsgerichteten Thinktanks und Politikern innerhalb der USA, darunter Elon Musk, der ehemalige Leiter des US-amerikanischen DOGE-Dienstes, der auf X schrieb: „Solarenergie ist ganz offensichtlich die Zukunft für jeden, der einfache Mathematik beherrscht.“ In einem hitzigen Austausch mit den libertär orientierten Risikokapitalgebern, die den Podcast „All-In“ moderieren, sagte Wright, Musk habe „eine stark übertriebene Vorstellung davon, wohin sich Solarenergie und Batterien entwickeln werden“.

„Wenn wir eine Wette auf die nächsten 50 Jahre abschließen könnten, würde ich wetten, dass Solarenergie niemals zehn Prozent der weltweiten Energie ausmachen wird“, sagte Wright. Laut dem aktuellen International Energy Outlook Report des Energieministeriums könnte die Solarenergie diesen Meilenstein bereits 2050 erreichen. Als der Bericht 2023 veröffentlicht wurde, schätzte das Ministerium, dass die Welt auf dem besten Weg sei, bis Mitte des Jahrhunderts etwa acht Prozent ihrer Energie aus Solarenergie zu beziehen – möglicherweise sogar bis zu 10 Prozent, wenn die Kosten weiter sinken, oder nur sechs Prozent, wenn die Technologie nicht billiger wird.

Trumps Energiepolitik bremst den Solarausbau in den USA

Die Modellierer schrieben jedoch, dass große, unvorhergesehene Änderungen in der Energiepolitik „den Kurs der Entwicklung des Energiesystems dramatisch verändern könnten.“ Zwei Jahre später trat Trump sein Amt an und schaffte Steuergutschriften für Solarenergie ab, schränkte die Entwicklung von Solarenergie auf Bundesgebieten ein und erhöhte die Zölle, um Importe aus China und anderen großen Solarherstellern in Südostasien zu blockieren.

Laut einer Analyse des Energieforschungsunternehmens Wood Mackenzie vom September könnten die Solarinstallationen in den USA in den nächsten fünf Jahren aufgrund der Politik der Trump-Regierung um 18 Prozent zurückgehen. Konservative Verfechter des freien Marktes begrüßen Trumps Maßnahmen zur Rücknahme der Subventionen für Solarenergie aus der Biden-Ära.

Subventionen streichen – doch wie weit darf die Politik gehen?

„Ich stimme Trumps Haltung zur Solarenergie zu, die darin besteht, Subventionen für Solarenergie aufzuheben, damit alle Energiequellen gleiche Wettbewerbsbedingungen haben“, sagte Austin Gae, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Energy, Climate, and Environment der Heritage Foundation. Weniger begeistert sind sie von seinem Versprechen, Genehmigungen für Solarprojekte zu blockieren.

„Wenn Minister Wright davon überzeugt ist, dass fossile oder thermische Energie die Lösung ist und Solarenergie keinen Erfolg haben wird, dann muss man nicht versuchen, fossile Energien zu fördern und Solarenergie zu beschränken“, sagte Neeley, Fellow am R Street Institute. „Man muss sie einfach konkurrieren lassen, dann wird sich das von selbst regeln.“ Travis Fisher, Direktor für Energie- und Umweltpolitikstudien am libertären Cato Institute, argumentierte jedoch, dass die Einmischung der Trump-Regierung in den Energiemarkt ein Spiegelbild der Maßnahmen der Biden-Regierung zur Blockierung von Projekten mit fossilen Brennstoffen sei.

Experten: Trumps Kurs bremst die Energiewende in den USA

„Die empörten Reaktionen finde ich ironisch, denn es ist so, als würde man sagen: ‚Hey Leute, das ist seit Jahrzehnten das Spiel der Linken‘“, sagte Fisher. „Die Tatsache, dass es jetzt das Spiel der Rechten ist, finde ich nicht toll, aber es hat etwas Ironisches.“ Energieexperten sagen unterdessen, dass Trumps Politik die am schnellsten wachsende Stromquelle in einem Land, dem die Energie ausgeht, lahmlegt. „Was sie derzeit tun, macht es viel, viel, viel schwieriger als nötig, wirtschaftlich wettbewerbsfähige Wind- und Solarressourcen in den USA aufzubauen, während sie in der Öffentlichkeit alle möglichen Dinge über sie sagen, die einfach nicht wahr sind“, sagte Jesse Jenkins, Energiesystemingenieur an der Princeton University.

Auch ohne staatliche Unterstützung gehen die meisten Experten davon aus, dass Solarenergie weiter wachsen wird. „Ich denke, sie wird ihren Platz finden, und dieser wird wahrscheinlich kleiner sein, als die Solar-Maximalisten behaupten, und größer, als Trump behauptet“, sagte Fisher. „Aber die einzige Möglichkeit, das sicher zu wissen, ist abzuwarten, wo sie auf dem Markt landet.“

