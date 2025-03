90.000 verlorene Fabriken? Was an den Zahlen des Weißen Hauses dran ist

„Unser Land hat allein in den letzten drei Jahrzehnten mehr als fünf Millionen Arbeitsplätze in mehr als 90.000 Fabriken verloren, und zwar aufgrund der verheerenden Globalisierung. North Carolina hat in den Jahren nach dem Freihandelsabkommen NAFTA 300.000 Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe verloren, darunter 60 Prozent der Arbeitsplätze in der Möbelherstellung. Und in Michigan hat die globalistische Politik 250.000 Arbeitsplätze vernichtet, darunter 40 Prozent in der Autoindustrie.“ Das sagte Karoline Leavitt, Pressesprecherin des Weißen Hauses, bei einer Pressekonferenz am 11. März.