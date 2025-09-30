Icon Menü
Washington Post: Amerika droht der Shutdown – und Trumps Macht über Bundesausgaben wird immer größer

Washington Post

Amerika droht der Shutdown – und Trumps Macht über Bundesausgaben wird immer größer

Die US-Demokraten befinden sich in einer ausweglosen Lage: Während sie versuchen, den Stillstand der Behörden zu verhindern, erhält der Präsident immer mehr Macht über die US-Finanzen.
Von Jacob Bogage und Riley Beggin
|
    • |
    • |
    • |
    Amerika droht der Shutdown. Präsident Trump würde dadurch mehr Macht erhalten.
    Amerika droht der Shutdown. Präsident Trump würde dadurch mehr Macht erhalten.

    Der Shutdown droht einmal wieder in den USA: Laufen bald die Bundesfinanzierungsgesetze in den USA aus? Der US-Kongress arbeitet seit Monaten an einer Verlängerung und versucht, eine weitere kurzfristige Verlängerung (auch „continuing resolution“ oder kurz CR genannt) zu verabschieden, bevor die Bundesfinanzierungsgesetze auslaufen. Ohne Maßnahmen würde eine Schließung am 1. Oktober direkt nach Mitternacht beginnen.

    Christina Eimiller

    „Jüngst hatte das Haushaltsamt (OMB) laut US-Medien mehrere Bundesbehörden angewiesen, im Falle eines ‚Shutdowns‘ dauerhafte Entlassungen ins Auge zu fassen.“ (ntv) Erinnert an das Brotkorbgesetz von Otto von Bismarck im Kulturkampf mit der katholischen Kirche. (Eine der Fragen gestern unter „gefragt – gejagt“.) Helmut Eimiller

