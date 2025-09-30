Amerika droht der Shutdown – und Trumps Macht über Bundesausgaben wird immer größer

Der Shutdown droht einmal wieder in den USA: Laufen bald die Bundesfinanzierungsgesetze in den USA aus? Der US-Kongress arbeitet seit Monaten an einer Verlängerung und versucht, eine weitere kurzfristige Verlängerung (auch „continuing resolution“ oder kurz CR genannt) zu verabschieden, bevor die Bundesfinanzierungsgesetze auslaufen. Ohne Maßnahmen würde eine Schließung am 1. Oktober direkt nach Mitternacht beginnen.
Washington Post
„Jüngst hatte das Haushaltsamt (OMB) laut US-Medien mehrere Bundesbehörden angewiesen, im Falle eines ‚Shutdowns‘ dauerhafte Entlassungen ins Auge zu fassen.“ (ntv) Erinnert an das Brotkorbgesetz von Otto von Bismarck im Kulturkampf mit der katholischen Kirche. (Eine der Fragen gestern unter „gefragt – gejagt“.) Helmut Eimiller
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden