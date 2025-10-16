US-Popstar Bad Bunny tritt beim Super Bowl auf – und Amerikas Rechte tobt

Die Befürworter von „Make America Great Again“ sind erneut wütend auf die National Football League (NFL), nachdem die Sportliga bekannt gegeben hat, dass Bad Bunny, der puerto-ricanische Superstar, Headliner der Halbzeit-Show des Super Bowl LX wird.

Die NFL, die eine parteiübergreifende Fangemeinde hat, ist seit der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump zurückhaltend, sich in Kulturkriege zu stürzen. Vor allem seitdem die Liga weitgehend seiner Forderung nachgab, Spieler daran zu hindern, während der Nationalhymne am Spielfeldrand zu knien, um gegen Rassendiskriminierung und Polizeibrutalität zu protestieren.

Die Super Bowl Halbzeit-Show mit Bad Bunny sorgt für Empörung bei MAGA-Anhängern: „Schlimmste Entscheidung“

Die Gegner von Bad Bunny konzentrierten sich auf seine Kritik an Trumps Agenda, seine ausschließlich spanischsprachigen Texte, seine geschlechtsfluide Modewahl und seine Kommentare in einem kürzlichen Interview, in dem er erklärte, dass er sein aktuelles Album „Debí Tirar Más Fotos“ unter anderem deshalb nicht in den USA tourte, weil er befürchtete, dass seine Konzerte zum Ziel von Razzien der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE werden könnten. Die NFL reagierte nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Bad Bunny ist dreifacher Grammy-Gewinner und einer der meistgestreamten Künstler der Welt

Die Gründe, warum Bad Bunnys geplanter Auftritt in der Halbzeit-Pause am 8. Februar 2026 in Santa Clara, Kalifornien, eine konservative Gegenreaktion ausgelöst hat, sind vielfältig. Bad Bunny, dessen voller Name Benito Antonio Martínez Ocasio lautet, ist dreifacher Grammy-Gewinner und einer der meistgestreamten Künstler der Welt. Sein neuestes Album „Debí Tirar Más Fotos“ war am Sonntag das erste Album des Jahres 2025, das mehr als sieben Milliarden Streams auf Spotify erreichte.

Im Jahr 2020 gehörte er zu den Gastkünstlern der Halbzeit-Show des Super Bowl LIV, deren Co-Headliner die lateinamerikanischen Superstars Shakira und Jennifer Lopez waren. Er ist dafür bekannt, seine Heimatinsel Puerto Rico in seiner Musik und auf seinen Social-Media-Plattformen stolz zu repräsentieren. Dort geht er auch auf die Kultur des US-Territoriums ein und auf die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sieht. Denn Puerto-Ricaner sind US-Bürger.

„Was ich empfinde, geht über mich selbst hinaus“, sagte Bad Bunny in einer Erklärung, in der er seine Auswahl bekannt gab. „Es ist für diejenigen, die vor mir da waren und unzählige Yards gelaufen sind, damit ich kommen und einen Touchdown erzielen konnte ... das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte.“ Und auf Spanisch fügte er hinzu: „Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.“ – „Geh und sag deiner Oma Bescheid, dass wir bei der Halbzeit-Show des Super Bowl sein werden.“

Bad Bunny tritt in Puerto Rico, Mexiko, Japan, Australien und Frankreich auf – nicht jedoch auf dem US-Festland

Bad Bunny hat kürzlich eine ausverkaufte Konzertreihe mit 31 Shows in San Juan, Puerto Rico, abgeschlossen, die Hunderttausende von Fans anzog und schätzungsweise mehr als 700 Millionen Dollar für die Insel einbrachte. Später in diesem Jahr wird er eine weltweite Stadiontournee starten, die Stationen in Mexiko, Japan, Australien und Frankreich umfasst. Das US-Festland fehlte auffällig in seiner Liste der Tourneeorte.

In einem kürzlichen Interview mit dem Magazin i-D sagte er, er habe befürchtet, dass Konzerte auf dem US-Festland seine lateinamerikanischen Fans den Razzien der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE ausgesetzt hätten. „Die ICE könnte draußen stehen. Das ist etwas, worüber wir gesprochen haben und worüber wir sehr besorgt waren“, sagte er in dem Interview.

Bad Bunny kritisierte Trump in einem Song mit vulgären Ausdrücken, 2024 bot er Kamala Harris seine Unterstützung an

Bei den Anhängern von Trump stand Bad Bunny ohnehin schon auf wackligem Boden. Im Jahr 2024 bot er seine Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris an und teilte auf seinem Instagram-Account ein Video mit ihren Plänen für Puerto Rico – nur wenige Augenblicke, nachdem ein Redner bei Trumps Kundgebung in New York City das US-Territorium als „schwimmende Müllinsel“ bezeichnet hatte.

Bad Bunny hat sich lautstark kritisch gegenüber Trump geäußert. Im Jahr 2017 kam er zum Benefizkonzert „Somos Live“, das wenige Wochen nach dem Hurrikan Maria zur Sammlung von Spenden für die Katastrophenhilfe veranstaltet wurde, und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: „¿Tu eres twitero o presidente?“ („Bist du ein Twitterer oder Präsident?“). Und in einem Song aus dem Jahr 2020 kritisierte er Trump ausdrücklich mit vulgären Ausdrücken.

Im Juli nahm er Trumps Einwanderungspolitik im Musikvideo zu seinem Song „NUEVAYol“ ins Visier, in dem eine Stimme zu hören ist, die wie die von Trump klingt und sich bei Einwanderern entschuldigt. „Ich habe einen Fehler gemacht“, sagt die Stimme. „Ich möchte sagen, dass dieses Land ohne die Einwanderer nichts ist. Dieses Land ist nichts ohne Mexikaner, Dominikaner, Puerto-Ricaner, Kolumbianer, Venezolaner und Kubaner.“

MAGA-Influencer kritisierten die Wahl von Bad Bunny als Headliner für den Super Bowl teils heftig

Die Ankündigung zum Super Bowl löste schnelle Kritik von MAGA-Influencern aus, darunter auch einige aus der Welt des Sports. „Nicht-englische Songs sollten bei einem der meistgesehenen Fernsehereignisse des Jahres in Amerika nicht erlaubt sein“, schrieb Danica Patrick, ehemalige Profi-Rennfahrerin und aufstrebende konservative Kommentatorin, auf X.

„Wenn man sich ein wenig informiert, wird schnell klar, dass Bad Bunny viel schlimmer ist, als die meisten glauben. Kann man das als teuflisch bezeichnen?“, schrieb Sage Steele, ehemalige ESPN-Moderatorin und konservative Rednerin. Tomi Lahren, eine konservative Kommentatorin, repostete ein KI-generiertes Video von Bad Bunny, in dem er sagte, dass er wegen Bedenken der Einwanderungsbehörde ICE nie wieder in den Vereinigten Staaten auftreten werde, und schlug vor, Tom Homan, Trumps Grenzzar, zum Super Bowl zu schicken.

Jack Posobiec, ein weiterer rechter Kommentator, schlug vor, dass Turning Point USA eine „Gegen-Super-Bowl-Halbzeit-Show“ mit der Rockband Creed veranstalten sollte. Er machte „Barack Obamas besten Freund“ Jay-Z für die Wahl von Bad Bunny als Headliner verantwortlich. Jay-Zs Firma Roc Nation hat eine Partnerschaft mit der NFL, um die Halbzeit-Show zu produzieren. „Die NFL zerstört sich Jahr für Jahr selbst”, schrieb Benny Johnson, ein bekannter Podcaster, auf X. Einige prominente Demokraten reagierten auf Johnsons Beitrag. „Noch eine MAGA-Karen, die versucht, beliebte Künstler zu zensieren”, schrieb der demokratische Senator Ruben Gallego aus Arizona.

Trumps Verhältnis zur NFL ist seit langem turbulent – Bad Bunny als Headliner findet er „irgendwie verrückt“

Trump äußerte sich erstmals mehr als eine Woche nach der Bekanntgabe zu Bad Bunnys Auswahl als Headliner des Super Bowls. Im Gespräch mit Greg Kelly von Newsmax am späten Montag wich Trump einer Frage aus, ob er die Liga wegen Bad Bunny boykottieren würde. „Ich weiß nicht, wer er ist, ich weiß nicht, warum sie das tun – es ist irgendwie verrückt“, sagte Trump. „Dann geben sie einem Promoter die Schuld, den sie engagiert haben, um für Unterhaltung zu sorgen. Ich finde das absolut lächerlich.“

Trump hat seit langem ein turbulentes Verhältnis zur NFL, das schon vor seiner ersten Amtszeit als Präsident bestand. Als Geschäftsmann versuchte Trump mehrfach erfolglos, Eigentümer eines NFL-Teams zu werden. Während seiner ersten Amtszeit als Präsident forderte Trump die NFL-Eigentümer auf, Spieler zu entlassen oder zu suspendieren, die während der Nationalhymne aus Protest knieten, und forderte die Fans zum Boykott auf.

Die Liga, die sich seit langem als Bastion des Patriotismus vermarktet, schuf schließlich Richtlinien, um protestierende Spieler während der Hymne im Umkleideraum zu halten. Trumps Beziehung zur NFL scheint sich verbessert zu haben. Anfang dieses Jahres war er der erste amtierende US-Präsident, der den Super Bowl besuchte. Im Mai kündigte Trump an, dass der NFL Draft 2027 auf der National Mall in Washington stattfinden wird.

