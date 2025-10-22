Die Verlierer des US-Shutdowns: Zehn Millionen Menschen müssen um ihre Gesundheitsversorgung bangen

Es handelt sich um Gastronomen und Kosmetiker, Landschaftsgärtner und Mediatoren, Chiropraktiker und Bestatter. Es sind Freiberufler, Auftragnehmer und Gig-Worker. Und sie befinden sich mitten in einem politischen Streit, der zur Schließung der Regierung geführt hat.

Im Zentrum der Pattsituation im Kongress steht die Frage, wie viel die Menschen für ihre Krankenversicherung nach dem Affordable Care Act (ACA), auch bekannt als Obamacare, bezahlen sollen und wie viel die Regierung an Bundeszuschüssen genehmigt. Etwa die Hälfte der Erwachsenen, die unter Obamacare versichert sind – also etwa zehn Millionen Menschen – sind Kleinunternehmer, deren Angestellte oder Selbstständige, so die KFF, eine überparteiliche Organisation für Gesundheitspolitik.

Lester Johnson aus Richmond: Obamacare-Beiträge könnten sich ohne Subventionen verdoppeln

Diese Tatsache wird oft durch verbreitete Fehlwahrnehmungen darüber verschleiert, wer auf die staatlich subventionierte Krankenversicherung angewiesen ist. Als kleine Akteure im amerikanischen Gesundheitswesen können sie sich nicht die gleiche Krankenversicherung leisten, die große Unternehmen anbieten, und sind stattdessen oft auf Obamacare für ihre individuellen Policen angewiesen.

„Es ist ein großes Spiel, und die Menschen sind wie Schachfiguren“, sagte Lester Johnson, der zusammen mit seiner Frau Yolanda das Mama J‘s besitzt und betreibt, ein etabliertes Restaurant für südliche Küche und Soul Food in Richmond. Die Republikaner haben Kürzungen der Subventionen vorgeschlagen, die ihre Beiträge ab 2026 mehr als verdoppeln könnten, während die Demokraten die seit der Pandemie geltenden erweiterten Subventionen beibehalten wollen.

Die Johnsons sind für sich selbst und ihre achtjährige Tochter auf Obamacare angewiesen und zahlen etwa 700 US-Dollar pro Monat. Lester schätzt, dass ihre Rechnung bei einer Kürzung der Subventionen auf über 1.400 US-Dollar steigen würde. Viele seiner rund 40 Mitarbeiter müssten ebenfalls mit Beitragserhöhungen rechnen.

Verdoppeln sich die Beiträge, können sich die Johnsons die Medikamente für ihre Tochter nicht mehr leisten

Icon vergrößern Lester Johnson Jr. spricht am 14. Oktober 2025 in seinem familiengeführten Restaurant im historischen Stadtteil Jackson Ward in Richmond mit einem Stammkunden. Foto: Sarah L. Voisin, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lester Johnson Jr. spricht am 14. Oktober 2025 in seinem familiengeführten Restaurant im historischen Stadtteil Jackson Ward in Richmond mit einem Stammkunden. Foto: Sarah L. Voisin, The Washington Post

„Das ist eine Menge Geld für die Menschen“, sagte Johnson – und die Ungewissheit darüber, wie hoch die Preise aufgrund der Pattsituation im Kongress sein werden, sorgt für zusätzliche Unsicherheit. „Ich glaube, jeder verspürt diese Angst.“

In den kommenden Wochen werden voraussichtlich in jedem Bundesstaat erhebliche Erhöhungen für Obamacare bekannt gegeben. Die Preise für Idaho wurden bereits veröffentlicht, und ohne verlängerte Subventionen würden einige Empfänger einen Anstieg ihrer monatlichen Rechnungen um Hunderte von US-Dollar erleben. Die zu erwartende Empörung über die steigenden Kosten der Krankenversicherung ist der Grund, warum die Republikaner politisch am meisten unter der Schließung zu leiden haben könnten.

Viele Menschen verdienen zu viel für Medicaid und zu wenig, um sich privat zu versichern

Gegner haben die ACA-Subventionen manchmal als teure Geschenke des Bundes bezeichnet, aber laut einer Studie von KFF verdienen viele Begünstigte ihren Lebensunterhalt damit. Sie verdienen einfach zu viel, um Anspruch auf Medicaid zu haben, und können sich die Kosten für eine private Einzelversicherung nicht leisten.

Ein Dutzend Arbeitnehmer, die für diesen Artikel befragt wurden, sagen, dass dies ein weit verbreitetes Missverständnis ist. „Ich bin ziemlich frustriert – ich arbeite regelmäßig, seit ich alt genug bin, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen“, sagte Nance L. Schick, 56, eine in Norfolk lebende Arbeitsrechtsanwältin und Mediatorin. Sie erwartet, dass ihr Unternehmen in diesem Jahr etwa 60.000 US-Dollar einbringen wird.

Ohne die Subventionen von Obamacare müsste sie 12.000 US-Dollar pro Jahr für ihre Versicherung bezahlen, was einen erheblichen Teil ihres persönlichen Einkommens ausmachen würde. „Ich muss auch eine Wohnung haben.“ Dann verwies Schick pointiert auf die falsche Behauptung einiger Politiker, Obamacare diene illegal hier lebenden Migranten. „Ich bin keine illegale Einwanderin“, sagte sie.

Obamacare-Empfänger sind vor allem in republikanischen Kongresswahlkreisen und Bundesstaaten vertreten

Die KFF-Studie bietet weitere Einblicke in die Empfänger von ACA . In einigen Berufen sind mehr als ein Viertel der Arbeitnehmer eingeschrieben. Dazu gehören Chiropraktiker, Musiker und Sänger, Immobilienmakler und Verkaufsagenten, Maniküre- und Pediküre-Fachkräfte, Zahnärzte sowie Landwirte und Viehzüchter.

Die Empfänger konzentrieren sich außerdem vor allem in republikanischen Kongresswahlkreisen. Fast sechs von zehn Obamacare-Versicherten leben in Kongresswahlkreisen, die von einem Republikaner vertreten werden, wobei die höchste Konzentration in den republikanisch geprägten Bundesstaaten Florida, Georgia, Mississippi, South Carolina, Texas und Utah zu finden ist.

„Die Menschen haben dieses Klischee von den Menschen, die Obamacare in Anspruch nehmen. Oft sind es Menschen, die arbeiten, ein Einkommen haben, aber deren Arbeitgeber keine Krankenversicherung anbieten.“ Cynthia Cox, Forscherin bei KFF

„Die Menschen haben dieses Klischee von den Menschen, die Obamacare in Anspruch nehmen“, sagte Cynthia Cox, eine Forscherin bei KFF, die sich mit dem Affordable Care Act befasst. „Oft sind es Menschen, die arbeiten, ein Einkommen haben, aber deren Arbeitgeber keine Krankenversicherung anbieten.“ In Umfragen der National Federation of Independent Business haben Kleinunternehmer die Kosten für Krankenversicherungen als ihr größtes Problem eingestuft. Millionen von ihnen sind auf Krankenversicherungszuschüsse der Regierung in der einen oder anderen Form angewiesen.

Für kleine Unternehmen, die weniger Zugang zu Kapital haben, bietet ACA einen enormen Vorteil

„Kleine Unternehmen haben geringere Margen, weniger Bargeld und weniger Zugang zu Kapital. Sie haben Schwierigkeiten, eine Krankenversicherung anzubieten“, sagte John Arensmeyer, Gründer und Geschäftsführer von Small Business Majority, einer Gruppe, die sich für kleine Unternehmen einsetzt. „Für sie ist das ACA ein enormer Vorteil.“

Im Rahmen von Obamacare können Unternehmer und ihre Mitarbeiter aus einer Vielzahl privater Krankenversicherungen wählen. Die Kosten für diese Versicherungen werden von der Bundesregierung in Höhe eines Betrags subventioniert, der sich nach dem Einkommen des Empfängers richtet. Während der Covid-Pandemie setzte sich die Biden-Regierung für eine Erhöhung der ACA-Subventionen für zwei Jahre ein und verlängerte diese Erhöhung dann um weitere zwei Jahre. Die erweiterten Subventionen laufen im Dezember aus.

350 Milliarden US-Dollar würde es die Bundesregierung kosten, wenn die Subventionen für zehn Jahre verlängert würden

Wenn der Kongress die derzeitigen höheren Subventionen nicht fortsetzt, würden ältere Obamacare-Versicherte, insbesondere Frühpensionäre und Selbstständige, einige der stärksten Beitragserhöhungen erleben. Beispielsweise wird laut Schätzungen der KFF für ein durchschnittliches 60-jähriges Ehepaar mit einem Einkommen von 85.000 US-Dollar im Jahr 2026 ein Anstieg der jährlichen Beitragszahlungen um über 22.600 US-Dollar erwartet.

Die Republikaner, die in den vergangenen Jahren erfolglos versucht haben, das ACA aufzuheben, haben sich gegen eine Verlängerung ausgesprochen. Sie weisen darauf hin, dass die Subventionen als Notmaßnahme und nicht als dauerhafte Politik eingeführt wurden. Würden die Subventionserhöhungen um weitere 10 Jahre verlängert, würden sich die Kosten für die Bundesregierung laut dem Congressional Budget Office auf etwa 350 Milliarden US-Dollar belaufen.

„COVID-19 ist längst vorbei, aber die Spuren seiner Ausgabenorgie und der damit verbundenen progressiven Politik sind in Washington noch immer zu spüren“ Jodey Arrington, republikanischer Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses

„COVID-19 ist längst vorbei, aber die Spuren seiner Ausgabenorgie und der damit verbundenen progressiven Politik sind in Washington noch immer zu spüren“, schrieb der republikanische Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses, Jodey Arrington aus Texas, in einem Gastbeitrag, der letzten Monat im Washington Examiner erschien.

Gabelstaplerfahrer Francis Wright ist überzeugt: „Die Politiker wollen das Geld in ihre eigene Tasche stecken.“

Während die Pattsituation im Kongress für viele Amerikaner abstrakt erscheinen mag, beobachten die Arbeitnehmer, die auf Obamacare angewiesen sind, die Entwicklung aufmerksam und hoffen auf eine Lösung. „Es geht um Geld“, sagte Francis Wright, 47, Gabelstaplerfahrer in einer Papierplattenfabrik in der Nähe von Richmond, wo er seit 17 Jahren arbeitet. Er verdient 21 US-Dollar pro Stunde und zahlt 104 US-Dollar pro Monat für seine Krankenversicherung, ein Bruchteil dessen, was er ohne die derzeitige staatliche Subvention zahlen müsste. „Die Politiker wollen das Geld in ihre eigene Tasche stecken.“

Icon vergrößern Ashleigh Tucker, geschäftsführende Gesellschafterin von 4Corners Riversports, sagt, dass alle ihre Mitarbeiter in diesem Geschäft in Durango, Colorado, bei Obamacare versichert sind. Foto: Ashleigh Tucker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ashleigh Tucker, geschäftsführende Gesellschafterin von 4Corners Riversports, sagt, dass alle ihre Mitarbeiter in diesem Geschäft in Durango, Colorado, bei Obamacare versichert sind. Foto: Ashleigh Tucker

Ashleigh Tucker ist geschäftsführende Gesellschafterin von 4Corners Riversports, einem Geschäft, das Kajaks verkauft und eine Paddelschule in Durango, Colorado, betreibt. Je nach Saison beschäftigt das Unternehmen zwischen 15 und 40 Mitarbeiter, die alle bei Obamacare versichert sind, sagte sie. Tucker war eine von Dutzenden Kleinunternehmern, die einen Brief an den Kongress schrieben, in dem sie um eine Verlängerung der erhöhten Subventionen baten.

„Es ist schon sehr teuer, hier zu leben, und eine Verdopplung der Beiträge ist für viele Menschen einfach nicht machbar. Sie werden dann einfach keine Versicherung mehr haben.“ Ashleigh Tucker, geschäftsführende Gesellschafterin von 4Corners Riversports in Durango, Colorado

„Es ist schon sehr teuer, hier zu leben, und eine Verdopplung der Beiträge ist für viele Menschen einfach nicht machbar“, sagte sie. „Sie werden dann einfach keine Versicherung mehr haben.“

Für viele Unternehmer ist die Krankenversicherung ein entscheidender Faktor bei der Gründung ihres Unternehmens

Icon vergrößern Rachel Rozner, 39, ist die Besitzerin des Elden Street Teashop in Reston, Virginia, wo fünf ihrer sieben Mitarbeiter ACA-Versicherungen haben. Foto: Rachel Rozner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rachel Rozner, 39, ist die Besitzerin des Elden Street Teashop in Reston, Virginia, wo fünf ihrer sieben Mitarbeiter ACA-Versicherungen haben. Foto: Rachel Rozner

Rachel Rozner, 39, ist Inhaberin des Elden Street Teashop in Reston, Virginia, wo fünf ihrer sieben Mitarbeiter ACA-Versicherungen haben. „Viele Menschen können sich einfach keine eigene Versicherung leisten“, sagte sie. „Für mich war das bei der Gründung dieses Unternehmens ein entscheidender Faktor.“

„Ich muss versichert sein – das ist für mich keine Option. Ich bin Diabetikerin. Ich brauche Medikamente, sonst sterbe ich.“ Teresa Hussein, technische Redakteurin

Teresa Hussein, 50, ist technische Redakteurin aus der Gegend von Richmond, arbeitet auf Vertragsbasis und verdient weniger als 55.000 US-Dollar im Jahr. Mit der Subvention zahlt sie 350 US-Dollar im Monat für einen Obamacare-Tarif. „Ich muss versichert sein – das ist für mich keine Option“, sagte sie. „Ich bin Diabetikerin. Ich brauche Medikamente, sonst sterbe ich.“

Ohne die erhöhten Subventionen müssten einige zwischen ihrer Versicherung und ihrer Miete wählen

Keven Patchett, Direktor des ACA-Marktplatzes in Virginia, sagte, dass die seit 2021 erhöhten Subventionen mehr als 40.000 Arbeitnehmern mit einem Einkommen zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar den Abschluss einer Krankenversicherung ermöglichten. Ohne die erhöhten Subventionen, so sagte er, müssten einige von ihnen möglicherweise zwischen der Zahlung ihrer Versicherung und ihrer Miete wählen. „Wir haben 400.000 Einwohner in Virginia, deren Beiträge deutlich steigen werden“, sagte Patchett. „Für einige wird das ein ziemlicher Schock sein.“

