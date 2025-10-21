Ein Lügner, von Trump begnadigt: So schlitterte George Santos in den Untergang

Der Republikaner Santos aus New York war gerade erst 2022 in den Kongress gewählt worden und noch nicht vereidigt, als Medienberichte über eine Reihe von Unwahrheiten auftauchten, die er über seinen Hintergrund verbreitet hatte. Darunter, dass er bei den Wall-Street-Firmen Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet habe und dass seine Großeltern vor dem Holocaust geflohen seien. Nachdem bekannt geworden war, dass er über seine Ausbildung, seine Familiengeschichte und seine Karriere gelogen hatte, wurde Santos aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen. Wie war es so weit gekommen?

Santos bekannte sich in allen 13 Fällen von Betrug an Spendern und falscher Beantragung von Arbeitslosengeld schuldig

Im Mai 2023, nur wenige Monate nach Beginn seiner ersten Amtszeit, wurde er wegen 13 Fällen von Betrug an Spendern und falscher Beantragung von Arbeitslosengeld angeklagt. Zunächst bestritt er jegliches Fehlverhalten, bekannte sich jedoch im vergangenen Jahr bei dem Vorwurf von schwerwiegendem Identitätsdiebstahl und Überweisungsbetrug schuldig. Die Staatsanwaltschaft erklärte damals, Santos zeige trotz seines Schuldbekenntnisses keine Reue und versuche „wiederholt, die Schuld auf andere abzuwälzen“.

In der Zwischenzeit wurde er in einer historischen parteiübergreifenden Abstimmung aus dem Kongress ausgeschlossen und ist damit der sechste Abgeordnete in der Geschichte der USA, der seines Amtes enthoben wurde. Seine Strafmilderung erfolgt weniger als drei Monate nach Beginn einer siebenjährigen Haftstrafe. Welche Umstände führten dazu, dass Santos seinem Untergang so unaufhaltsam entgegenschlitterte? Und was passierte bis zu seiner Strafmilderung durch Präsident Trump vor wenigen Tagen? Eine Rekonstruktion.

8. November 2022

Santos gewinnt die Wahl zum Repräsentantenhaus für den 3. Kongressbezirk von New York und besiegt den Demokraten Robert P. Zimmerman mit mehr als sieben Prozentpunkten Vorsprung. Sein Sieg verwandelt den Sitz von blau zu rot. Der Bezirk erstreckt sich über den Nordosten von Queens und die Nordküste von Long Island im Nassau County.

19. Dezember 2022

Weniger als zwei Monate nach seinem Sieg wirft ein Artikel der New York Times Zweifel an Santos‘ Behauptungen auf, er habe für Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet, sowie an der Grundlage seines gemeldeten Vermögens. Er gab an, seiner Kampagne mehr als 700.000 US-Dollar geliehen zu haben, bevor er einen überraschenden Sieg errang, der der GOP zu einer knappen Mehrheit verhalf. Bald darauf fordern demokratische Abgeordnete seinen Rücktritt.

28. Dezember 2022

Die Staatsanwaltschaft von Long Island leitet eine Untersuchung gegen Santos ein, nachdem bekannt wurde, dass er Teile seines Lebenslaufs und seiner beruflichen Qualifikationen erfunden hat.

Januar 2023

Santos wird in sein Amt vereidigt.

31. Januar 2023

Santos teilt seinen republikanischen Kollegen in einer geschlossenen Sitzung mit, dass er sich aus seinen Ämtern im Ausschuss für Kleinunternehmen und im Ausschuss für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie zurückziehen wird, da mehrere Untersuchungen zu seiner Wahlkampffinanzierung laufen.

2. März 2023

Der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses leitet eine Untersuchung gegen Santos wegen des Vorwurfs ein, er habe gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen.

10. Mai 2023

Santos wird wegen sieben Fällen von Überweisungsbetrug, drei Fällen von Geldwäsche, einem Fall von Diebstahl öffentlicher Gelder und zwei Fällen von Falschangaben gegenüber dem Repräsentantenhaus in Finanzformularen angeklagt, wie aus den an diesem Tag veröffentlichten Unterlagen des Bundesgerichtshofs hervorgeht. Santos plädiert auf nicht schuldig in allen 13 Anklagepunkten.

Santos soll Zehntausende US-Dollar, die angeblich für seinen Kongresswahlkampf 2022 gesammelt wurden, für den Kauf von Designerkleidung, die Tilgung von Schulden und Zuwendungen an Geschäftspartner ausgegeben haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem vor, Gelder für ein Unternehmen gesammelt zu haben, das er fälschlicherweise sowohl als Sozialhilfeorganisation als auch als Super-PAC dargestellt hat, das seine Kandidatur für ein Bundesamt unterstützt. Die Gelder dieses Unternehmens flossen laut Staatsanwaltschaft auf Bankkonten, die von Santos kontrolliert wurden.

Santos wurde außerdem vorgeworfen, gegenüber dem Bundesstaat New York angegeben zu haben, dass er seit Sommer 2020 fast ein Jahr lang arbeitslos gewesen sei, obwohl er in Wirklichkeit für eine Investmentfirma in Florida tätig war.

17. Mai 2023

Das Repräsentantenhaus stimmt weitgehend entlang der Parteigrenzen dafür, einen Antrag auf Ausschluss von Santos an den Ethikausschuss zu verweisen. Santos stimmt ebenfalls für die Verweisung des Antrags.

10. Oktober 2023

Die Staatsanwaltschaft fügt Santos in den an diesem Tag veröffentlichten Gerichtsunterlagen zehn weitere Anklagepunkte hinzu, darunter Identitätsdiebstahl und Kreditkartenbetrug. Santos wurde vorgeworfen, die persönlichen Daten seiner Familienmitglieder ohne deren Zustimmung verwendet zu haben, um der Bundeswahlkommission vorzugaukeln, dass seine Kampagne mehr Spender hatte, als es tatsächlich der Fall war. Die Staatsanwaltschaft behauptete außerdem, dass Santos wiederholt die Kreditkarten seiner Spender ohne deren Zustimmung belastet habe.

27. Oktober 2023

Santos plädiert auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten.

1. Dezember 2023

Santos wird mit 311 zu 114 Stimmen aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen, was in der Geschichte der USA bisher nur fünf Mal vorgekommen ist. Die Abstimmung überschritt die erforderliche Zweidrittelmehrheit für eine Amtsenthebung, wobei sich zahlreiche republikanische Abgeordnete gegen Santos wandten, was bereits der dritte Versuch in diesem Jahr war, den New Yorker Kongressabgeordneten auszuschließen.

Die Abstimmung folgte auf die Veröffentlichung eines 56-seitigen Berichts des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses zwei Wochen zuvor, in dem Santos eine Reihe von Verfehlungen vorgeworfen wurden, darunter Diebstahl von Geldern aus seiner Wahlkampagne, Täuschung von Spendern über die Verwendung der Spenden, Schaffung fiktiver Kredite und betrügerische Geschäftsbeziehungen. Santos wurde vorgeworfen, hohe Summen für seine persönliche Bereicherung ausgegeben zu haben, darunter Besuche in Spas und Casinos, Einkaufsbummel in Luxusgeschäften und Zahlungen an eine Abonnement-Website mit Erwachseneninhalten.

19. August 2024

Santos bekennt sich schuldig im Sinne der Anklage wegen schwerwiegenden Identitätsdiebstahls und Überweisungsbetrugs. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie werde den Richter bitten, die verbleibenden 21 Anklagepunkte bei der Urteilsverkündung fallen zu lassen.

25. April 2025

Santos wird zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem wird er zu einer Entschädigungszahlung von mehr als 370.000 US-Dollar an die Opfer und zur Einziehung von mehr als 200.000 US-Dollar verurteilt. Er muss sich bis zum 25. Juli stellen.

17. Oktober 2025

Santos‘ Strafe wird von Trump umgewandelt, der diese Entscheidung in den sozialen Medien bekannt gibt. In seinem Beitrag scheint der Präsident anzudeuten, dass die siebenjährige Haftstrafe für Santos zu hart sei. „George Santos war gewissermaßen ein ‚Schurke‘“, sagte Trump, „aber es gibt viele Schurken in unserem Land, die nicht zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt werden.“

