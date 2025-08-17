Erfolg für Putin, müder Trump: Fünf Erkenntnisse aus dem Alaska-Gipfel

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska endete früher als erwartet, mit einer unangenehmen Pressekonferenz und ohne formelles Abkommen. Dennoch war es ein PR-Erfolg für Putin auf der Weltbühne – und in einer überraschenden Ankündigung wenige Stunden später ließ Trump seine Forderung nach einem Waffenstillstand fallen und erklärte, Russland und die Ukraine sollten stattdessen mit Verhandlungen über ein endgültiges Friedensabkommen beginnen. Hier sind fünf wichtige Erkenntnisse aus dem Gipfeltreffen und seinen Folgen.

1 Trump und Putin haben keine formelle Vereinbarung abgeschlossen – was bedeutet das?

Der Gipfel am Freitag endete ohne eine Einigung über ein Friedensabkommen für die Ukraine – ein langjähriges Ziel von Trump. Nach ihrem Treffen sagten Trump und Putin gegenüber Reportern, sie hätten Fortschritte erzielt, wobei Trump das Treffen als „äußerst produktiv“ bezeichnete, aber „es gibt keine Einigung, bis es eine Einigung gibt“. Die beiden Staatschefs gaben nur wenige Details zu den Gesprächen oder den noch offenen Fragen bekannt. Reporter stellten außerdem fest, dass Trump nur wenige Minuten sprach, bevor er die Bühne verließ, und beschrieben ihn während des gemeinsamen Auftritts als unzufrieden, müde oder gelangweilt.

2 Dramatische Kehrtwende: Trump lässt Forderung nach Waffenstillstand fallen

Am frühen Samstag schrieb Trump auf Truth Social, dass es „ein großartiger und sehr erfolgreicher Tag in Alaska“ gewesen sei und dass er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, verschiedenen europäischen Staats- und Regierungschefs und dem NATO-Generalsekretär gesprochen habe und dass „alle zu dem Schluss gekommen sind, dass der beste Weg, um den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, ein direktes Friedensabkommen ist, das den Krieg beendet, und nicht nur ein Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht eingehalten wird“.

Trumps Erklärung markiert eine dramatische Kehrtwende – während seines Fluges nach Alaska hatte er gegenüber Fox News erklärt, er würde nicht gerne „ohne irgendeine Form von Waffenstillstand abreisen“.

Selenskyj und europäische Staats- und Regierungschefs bestehen seit langem darauf, dass ein Waffenstillstandsabkommen oder eine Verringerung der Feindseligkeiten eine Vorbedingung für Gespräche zur Beendigung des Krieges sein sollte. Putin hat Forderungen nach einem Waffenstillstand wiederholt zurückgewiesen und stattdessen Verhandlungen über ein endgültiges Friedensabkommen gefordert – eine Position, die die Ukraine und ihre Verbündeten als Verzögerungstaktik bezeichnen, um Russland weitere Gewinne auf dem Schlachtfeld zu ermöglichen.

3 Selenskyi wurde von Trump düpiert, Putin auf rotem Teppich empfangen

Am Freitag stattete Putin den USA seinen ersten Besuch seit 2007 ab, um mit einem Präsidenten zu sprechen, und traf Trump zum ersten Mal seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 persönlich. Bei der Begrüßung auf dem Rollfeld der Joint Base Elmendorf-Richardson in Alaska schritt Putin über einen roten Teppich auf Trump zu, der ihm applaudierte, ihm herzlich die Hand schüttelte und ihm auf den Arm klopfte.

Die beiden Staatschefs sahen sich den Überflug eines B-2-Stealth-Bombers an und posierten Seite an Seite für die Kameras, ohne Fragen der Reporter zu beantworten. Sie fuhren zusammen in Trumps gepanzerter Limousine und unterhielten sich ohne Dolmetscher – ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften und das diplomatische Protokoll.

Für Wladimir Putin lässt US-Präsident Donald Trump (r) den roten Teppich auspacken. Die beiden begrüßten sich auf der Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, zum Gipfeltreffen. Foto: Julia Demaree Nikhinson, AP/dpa

Das streng choreografierte Treffen stand in krassem Gegensatz zu Trumps Begegnung mit Selenskyj im Oval Office im Februar, bei der Trump und Vizepräsident J.D. Vance Selenskyj vor laufenden Kameras in einer Auseinandersetzung öffentlich beschimpften, die in der jüngeren Geschichte ihresgleichen sucht.

Während Putin sich sichtlich unwohl fühlte, als Journalisten ihm während des Gipfels Fragen zuriefen – er runzelte die Stirn und verzog das Gesicht –, stellten russische Medien das Treffen insgesamt als großen Sieg für Putin dar. „Alle Versuche, Russland als internationalen Paria darzustellen, wurden in einem Moment zunichte gemacht, in dem Trump Putin die Hand schüttelte“, sagte ein Kommentator des russischen Staatsfernsehens.

Der gemeinsame Presseauftritt, bei dem keine Fragen gestellt wurden, gab Putin auch die Gelegenheit, seine seit langem bekannten Argumente über die Bedeutung der Bekämpfung der „Grundursachen“ des Krieges zu wiederholen – ein Begriff, den Russland verwendet, um seinen Wunsch nach einer Entmilitarisierung der Ukraine und einer Blockade ihres NATO-Beitritts zu beschreiben.

4 Zölle weltweit, aber keine neuen US-Sanktionen gegen Russland

Im Juli hatte Trump mit Zöllen gegen Russland gedroht, sollte der Krieg nicht innerhalb von 50 Tagen beendet werden – und am Mittwoch warnte er vor „sehr schwerwiegenden Konsequenzen“, sollte Putin nach ihrem Treffen nicht zustimmen, seinen Krieg gegen die Ukraine zu beenden, ohne jedoch zu präzisieren, um welche Konsequenzen es sich dabei handeln würde.

Russische Regierungsvertreter hatten sich jedoch vor dem Gipfeltreffen in Alaska optimistisch gezeigt – der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte gegenüber Reportern, er habe erwartet, dass die USA nach dem Treffen einige Sanktionen aufheben würden. Putin hatte auch mehrere Wirtschaftsführer zu dem Treffen mitgebracht – was Trump zur Kenntnis nahm und mit den Worten kommentierte: „Sie werden keine Geschäfte machen, bis wir den Krieg beigelegt haben.“

Letztendlich hob die USA nach dem Treffen zwar keine bestehenden Sanktionen auf, kündigte aber auch keine neuen an, obwohl Russland sich nicht bereit erklärte, die Kämpfe in der Ukraine einzustellen.

5 Selenskyj reist nach Dreiertreffen Richtung Washington – unter Bedingungen

Im Vorfeld des Gipfels hatte Trump bereits erklärt, er rechne mit einem weiteren Treffen, an dem auch Selenskyj teilnehmen solle, um eine Einigung zu erzielen. Sowohl Trump als auch Putin signalisierten in Alaska, dass sie zu einem erneuten Treffen bereit seien. Trump beendete seinen Presseauftritt mit den Worten, man werde sich bald wiedersehen, und Putin witzelte: „Das nächste Mal in Moskau.“ Trump sagte, er könne sich „das durchaus vorstellen“, obwohl er dann mit „viel Kritik“ rechne.

Am frühen Samstagmorgen erklärte Selenskyj, er habe ein langes Telefongespräch mit Trump geführt, an dem sich später auch europäische Staats- und Regierungschefs beteiligten, und fügte hinzu, er werde Trump am Montag in Washington treffen. Er habe Trump gesagt, „die Sanktionen müssen verschärft werden, wenn es kein trilaterales Treffen gibt“. Trump hatte zuvor seine Unterstützung für ein Treffen zwischen Vertretern Russlands, der USA und der Ukraine bekundet, obwohl ein Berater Putins erklärt hatte, dies sei in Alaska nicht besprochen worden.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die zuvor davon ausgegangen waren, dass Trump ihre Position hinsichtlich der Notwendigkeit eines Waffenstillstands teilt, bekräftigten am Samstag ihre Unterstützung für die Ukraine und erklärten sich bereit, ein trilaterales Gipfeltreffen zu unterstützen.

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Ukraine eiserne Sicherheitsgarantien benötigt, um ihre Souveränität und territoriale Integrität wirksam verteidigen zu können. Wir begrüßen die Erklärung von Präsident Trump, dass die USA bereit sind, Sicherheitsgarantien zu geben“, heißt es in der Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, des Vereinigten Königreichs, Polens und Finnlands.

In dieser Erklärung wurde ihre frühere Position, dass ein Waffenstillstand vor einem Friedensabkommen kommen müsse, nicht erwähnt.

