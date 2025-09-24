Icon Menü
Washington Post: „Gefährlichste Pressekonferenz der Geschichte”: Trump schockt Gesundheitsexperten mit Impf-Aussagen

Washington Post

„Gefährlichste Pressekonferenz der Geschichte”: Trump schockt Gesundheitsexperten mit Impf-Aussagen

Trump wird zum Impfgegner und fordert Änderungen für Kinder. Die Medikamente würden Autismus verursachen, behauptet er – und beruft sich dabei auf sein „Gefühl“.
Von Lena H. Sun, Dan Diamond
    Präsident Donald Trump mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (links) während einer Pressekonferenz zum Thema Autismus.
    Präsident Donald Trump mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (links) während einer Pressekonferenz zum Thema Autismus. Foto: Tom Brenner, The Washington Post

    Gesundheitsexperten waren bereits in Alarmbereitschaft, als Präsident Donald Trump am Montag ans Rednerpult im Weißen Haus trat und versprach, neue Erkenntnisse über Autismus zu präsentieren.

