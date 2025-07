Empörung über illegale Abschiebung – Trump stützt sich auf fragwürdigen Polizeibericht

Der Weg zur Abschiebung von Kilmar Abrego García in ein berüchtigtes Mega-Gefängnis in El Salvador begann bereits vor sechs Jahren. Damals trug ein Polizeibeamter aus einem Vorort von Maryland eine kritische Anschuldigung in ein Gang-Befragungsformular ein. „Aktives Mitglied der MS-13 mit der Westerns-Clique“, schrieb der Polizist 2019, nachdem er Abrego García in einem Baumarkt in Prince George‘s County festgenommen hatte, als dieser auf dem Parkplatz nach Arbeit als Bauarbeiter suchte. Seine Beweise: ein namentlich nicht genannter vertraulicher Informant und Abrego Garcias Chicago-Bulls-Kappe, die laut dem Bericht des Polizisten „auf die hispanische Gang-Kultur hindeutet“.