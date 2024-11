Konservativ, ehrgeizig, 27: Wer ist Trump-Sprecherin Karoline Leavitt?

Der designierte Präsident Donald Trump hat Karoline Leavitt zu seiner Pressesprecherin im Weißen Haus ernannt. Damit wird die langjährige Trump-Anhängerin bald die jüngste Pressesprecherin im Weißen Haus in der Geschichte und möglicherweise eine der sichtbarsten Figuren der Regierung sein. Als nationale Pressesprecherin war die 27-jährige Leavitt während des Wahlkampfs 2024 bereits eines der bekannteren Gesichter der Trump-Kampagne.

Sie steht den sogenannten „liberalen Medien“ seit langem kritisch gegenüber und kandidierte 2022 für den Kongress in New Hampshire, nachdem sie in den Vorwahlen der Republikaner etabliertere Gegner besiegt hatte. Was über Leavitt und ihre bisherige Arbeit bekannt ist.

Washington Post Donald Trump hat es geschafft. Der 45. Präsident der USA wird auch der 47. sein. Der 78-Jährige hat das Rennen gegen Kamala Harris am 5. November 2024 gewonnen und wird im Januar ins Weiße Haus einziehen. Wie wirkt sich das auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Welche Politik wird der künftige Präsident verfolgen? Verfolgen Sie die Entwicklungen zur US-Wahl 2024 aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Sie steht den Medien seit ihren College-Jahren kritisch gegenüber

Leavitt wurde in Rockingham County, New Hampshire, geboren und wuchs dort auf. Sie besuchte eine katholische Highschool in Massachusetts und arbeitete in den Sommerferien im Eisladen ihrer Familie.

Sie studierte am St. Anselm College in New Hampshire mit einem Softball-Stipendium. Dort gehörte sie zu einer kleinen Gruppe von Konservativen. Sie schrieb für die Studentenzeitung und verfasste auch Leserbriefe, in denen sie ihre Professoren beschuldigte, liberale Voreingenommenheit in den Unterricht zu bringen, und die Medien für die ihrer Meinung nach unfaire Behandlung des damaligen Kandidaten Trump während der Wahl 2016 kritisierte.

„Sagen Sie über Donald Trump, was Sie wollen“, schrieb sie damals. „Er ist sicherlich nicht perfekt, aber er tritt zweifellos nicht nur gegen einen korrupten Kandidaten an, sondern auch gegen die korrupten und voreingenommenen Medien. Die liberalen Medien sind ungerecht, unfair und manchmal einfach nur falsch.“

Obwohl es ihr Kindheitstraum war, Rundfunkreporterin zu werden, bekam Leavitt nach ihrem Abschluss im Jahr 2019 ein Praktikum im Weißen Haus unter der Trump-Regierung und arbeitete sich bis zur Position der stellvertretenden Pressesprecherin hoch, um gegen das zu kämpfen, was sie als „die voreingenommenen Mainstream-Medien“ bezeichnete.

Sie kandidierte für den Kongress als „Konservative der Generation Z“

Nach den Wahlen 2020 arbeitete Leavitt als Kommunikationsdirektorin für die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik. Leavitt unterstützte Stefanik bei ihrer Kampagne, um die ebenfalls republikanische Abgeordnete Liz Cheney als GOP-Konferenzvorsitzende abzulösen, bevor sie im Alter von 23 Jahren ihre eigene Kampagne startete, um ihre Heimatstadt im ersten Kongressbezirk von New Hampshire zu vertreten.

„Die liberale, demokratische Politik dieser Regierung und von Joe Biden, Nancy Pelosi und meiner demokratischen Gegnerin macht das Leben für die Amerikaner der Generation Z völlig unerschwinglich“, sagte sie damals in einem Interview. “Mein Ziel als konservative Vertreterin der Generation Z ist es, diese Wahrheit auszusprechen und die Menschen auf unsere Seite zu bringen.“

Ihre offene Unterstützung für Trump in einem Staat, den Trump zweimal verlor, veranlasste die beiden führenden Republikaner im Repräsentantenhaus, ihren Gegner zu unterstützen, in der Hoffnung, dass ein gemäßigterer Republikaner gewinnen könnte. Doch sie trotzte den Erwartungen, als sie die Vorwahlen mit zehn Punkten Vorsprung gewann, und die hochkarätigen Unterstützer kamen in Scharen, darunter auch Trump selbst.

Obwohl Leavitt das Rennen letztendlich gegen den amtierenden demokratischen Abgeordneten Chris Pappas verlor, postete sie auf Instagram: „Gott schließt eine Tür, damit er eine andere öffnen kann. Ich freue mich darauf, sie zu öffnen.“

Sie hat Trumps Behauptungen, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde, übernommen

Zu Beginn ihres Wahlkampfs für den Kongress unterstützte Leavitt uneingeschränkt Trumps falsche Behauptung, dass die Präsidentschaftswahl 2020 manipuliert wurde. Sie twitterte auch einmal, dass „Joe Biden absolut NICHT rechtmäßig gewonnen hat“.

Später sagte sie in einem Interview, dass Biden der „rechtmäßige“ Präsident sei – als sie jedoch gefragt wurde, ob sie für die Bestätigung der Wahl gestimmt hätte, wenn sie am 6. Januar 2021 im Amt gewesen wäre, sagte Leavitt „wahrscheinlich nicht“, nachdem sie ihre Überzeugung bekräftigt hatte, dass es zu „Betrug und Unregelmäßigkeiten“ gekommen sei.

Sie unterstützte Trumps Bewegung „Make America Great Again“ in der Vorwahl, entfernte jedoch solche Verweise auf ihren Social-Media-Seiten, als sie in die Hauptwahl eintrat. Nachdem sie das Rennen verloren hatte, arbeitete sie als Sprecherin für MAGA Inc., ein Super-PAC, das Trump unterstützte, bevor sie Teil seiner Kampagne für 2024 wurde.

Während der Kampagne für 2024 nahm sie eine kämpferische Rolle gegenüber den Medien ein

Als nationale Pressesprecherin der Trump-Kampagne begleitete Leavitt Trump zu Kundgebungen, Wahlkampfveranstaltungen und seinen Gerichtsterminen in Manhattan und wiederholte in konservativen und nationalen Medien viele von Trumps Argumenten, indem sie die Strafverfahren gegen Trump als „Hexenjagd, die von oben, von Joe Biden kommt“ bezeichnete und die amtierenden Demokraten schlechtmachte.

Sie teilte Trumps kämpferischen Umgang mit der Presse und sagte während einer Aufwärmrede bei einer seiner Kundgebungen: „Ich habe das große Vergnügen, den ganzen Tag, jeden Tag, gegen die Fake-News-Medien zu kämpfen.“ CNN beendete im Juni ein Live-Interview mit ihr, als sie Dana Bash und Jake Tapper, die der Sender als Moderatoren für die erste Präsidentschaftsdebatte der Wahl 2024 ausgewählt hatte, der Voreingenommenheit beschuldigte.

Sie hat auch über ihre Rolle als berufstätige Mutter gesprochen – sie erzählte Fox News Radio, dass sie kurz nachdem sie erfuhr, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, als nationale Pressesprecherin der Trump-Kampagne eingestellt wurde, und sie hat auf ihrem persönlichen Instagram-Account Fotos von ihrem Sohn geteilt, der sie auf dem Wahlkampf begleitete, und diese Zeit als ihre „Ära als berufstätige Mutter“ bezeichnet.

Sie erzählte dem konservativen Frauenmagazin „The Conservateur“, dass sie ihren Sohn drei Tage vor dem Amoklauf bei einer Trump-Kundgebung in Butler, Pennsylvania, zur Welt brachte. Nach Erkenntnissen des FBI handelte es sich dabei um einen Mordanschlag auf Trump. Leavitt entschied sich, nur wenige Tage später wieder an die Arbeit zu gehen. Sie beschrieb ihre Erfahrung als berufstätige Mutter als „verrückt, aber gleichzeitig sehr lohnend“.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.