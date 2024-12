Mit welchen Maßnahmen Elon Musk Amerikas Ausgaben schrumpfen will

Seit Donald Trump Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, und seinen Unternehmerkollegen Vivek Ramaswamy damit beauftragt hat, die Bundesverwaltung zu straffen, gibt es viele Fragen zu ihrer Initiative. Etwa, was das „Department of Government Efficiency“ (DOGE) überhaupt sein soll. Ist es eine offizielle Abteilung? (Nein.) Wie wird sie strukturiert sein? (Wird noch bekannt gegeben.) Und vor allem: Was wird sie tatsächlich tun?