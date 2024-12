Washington Post Sympathie für einen Mörder? Eine Bevölkerungsgruppe zeigt viel Akzeptanz für Luigi Mangiones Tat

Der Mord an einem Krankenkassen-Chef in New York hat in den USA eine Kontroverse ausgelöst: Viele scheinen die Tat zu feiern. Doch stimmt der Eindruck? Und was sagt das über die Moral aus?