Trump nimmt „radikale Linke“ ins Visier – die wachsenden Spaltungen im Land sind ihm „völlig egal“

Präsident Donald Trump hat am Donnerstag öffentlich vorgeschlagen, dass zwei prominente, wohlhabende Spender für liberale Zwecke wegen möglicher Finanzierung von inländischem Terrorismus untersucht werden sollen. Damit verstärkt er seine Bemühungen, die Macht des Präsidentenamtes zu nutzen, um Personen und Institutionen zu bestrafen, die ihn herausgefordert haben.

Soros und Hoffman spendeten für liberale Zwecke – Trump wift ihnen Finanzierung von inländischem Terrorismus vor

Trump äußerte sich dazu, während er im Oval Office von führenden Vertretern der Strafverfolgungsbehörden umgeben war, Sie hatten sich versammelt, um ihm bei der Unterzeichnung eines umfassenden Memorandums zuzusehen, in dem er vier Kabinettsmitglieder anwies, ein Problem anzugehen, für das er wiederholt die Linke verantwortlich gemacht hat.

„Ich höre Namen von einigen ziemlich reichen Leuten, die radikale Linke sind“, sagte Trump und nannte dabei ausdrücklich George Soros und Reid Hoffman, die beide nicht auf Fragen zu den Äußerungen reagierten. „Sie sind böse, und wir werden herausfinden, ob sie diese Dinge finanzieren“, fügte er hinzu. „Sie werden einige Probleme bekommen, denn sie sind Unruhestifter und Anarchisten.“

Trumps Äußerungen und Anweisungen vom Donnerstag bauten auf der zunehmenden Konzentration der Regierung auf den heimischen Terrorismus auf – wenn auch nur von linker Seite – was eine dramatische Veränderung gegenüber den Anfängen seiner zweiten Amtszeit darstellt. Zuvor hatten Vertreter des Weißen Hauses ihre Strategie zur Terrorismusbekämpfung öffentlich als Maßnahme zur Bekämpfung internationaler Akteure präsentiert. Seit der tödlichen Schießerei auf den konservativen Kommentator Charlie Kirk auf einem College-Campus hat sich der Fokus der Regierung jedoch auf heimische politische Gewalt verlagert.

Trump macht linksradikale Gruppen für den Mord an Charlie Kirk verantwortlich

Trump hat linksradikale Gruppen für Kirks Tod verantwortlich gemacht und versprochen, gegen sie vorzugehen, obwohl keine Beweise vorliegen, die den Mann, der wegen Mordes angeklagt ist, mit einer organisierten Gruppe in Verbindung bringen. Am Montag unterzeichnete er eine Executive Order, in der „Antifa“, eine dezentrale, linke Ideologie, der verschiedene Einzelpersonen und Gruppen anhängen, als „inländische terroristische Organisation“ eingestuft wird, obwohl die USA über keinen rechtlichen Mechanismus für eine solche Einstufung verfügen.

Er beschrieb das Memorandum am Donnerstag als eine Ausweitung der Bemühungen, Gruppen zu untersuchen und zu zerschlagen, die innenpolitische Gewalt unterstützen. Er und hochrangige Regierungsbeamte behaupteten, dass eine finstere Verschwörung wohlhabender Eliten ein riesiges Netzwerk von inländischen Terroristen finanziere, die im ganzen Land Chaos anrichten.

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, sprach sich gegen das aus, was er als linke Gewalt bezeichnete.

„Dies sind keine vereinzelten, isolierten Ereignisse. Dies ist Teil einer organisierten Kampagne des radikalen linken Terrorismus. Sie ist strukturiert, ausgeklügelt, gut finanziert und gut geplant“ Stephen Miller, stellvertretende Stabschef

„Dies sind keine vereinzelten, isolierten Ereignisse. Dies ist Teil einer organisierten Kampagne des radikalen linken Terrorismus. Sie ist strukturiert, ausgeklügelt, gut finanziert und gut geplant“, sagte der stellvertretende Stabschef Stephen Miller. Die Open Society Foundations von Soros, eine 1979 gegründete philanthropische Organisation, die seit langem liberale Anliegen unterstützt, ist ein Ziel von Trump-Beamten.

Soros‘ Open Society Foundation verurteilt die Vorwürfe der Regierung

Die Gruppe erklärte am Donnerstag in einer Stellungnahme, dass sie Terrorismus verurteilt und nicht finanziert. Eine Sprecherin bezeichnete die „Vorwürfe“ der Regierung als „politisch motivierte Angriffe auf die Zivilgesellschaft, die darauf abzielen, Meinungen, mit denen die Regierung nicht einverstanden ist, zum Schweigen zu bringen und das Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz zu untergraben“.

„Das Verhältnis der Anzahl der Anschläge und Todesfälle, die rechtsextremen Akteuren zugeschrieben werden können, zu denen, die linksextremen Akteuren zugeschrieben werden, liegt bei etwa 5 zu 1“ Michael Jensen, Forschungsdirektor am Konsortium „Study of Terrorism and Responses to Terrorism“ der University of Maryland

Die größte terroristische Bedrohung für die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten ging von rechtsextremen Gruppen aus, insbesondere von weißen Supremacisten und regierungsfeindlichen Extremisten, sagte Michael Jensen, Forschungsdirektor am Konsortium „Study of Terrorism and Responses to Terrorism“ der University of Maryland. „Und das ist wirklich kein knappes Ergebnis. Das Verhältnis der Anzahl der Anschläge und Todesfälle, die rechtsextremen Akteuren zugeschrieben werden können, zu denen, die linksextremen Akteuren zugeschrieben werden, liegt bei etwa 5 zu 1“, sagte Jensen.

Experten betonen, rechtspolitische Gewalttaten kämen häufiger vor – Abigail Jackson nennt sie „parteiische Akteure“

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson, wies Studien zurück, die zeigten, dass die meisten politischen Gewalttaten von rechten Akteuren verübt wurden. „Alle ‚Experten‘, die versuchen, linke politische Gewalt herunterzuspielen oder nach einer Reihe linker Gewaltangriffe mit dem Finger auf Republikaner zu zeigen, sind überhaupt keine Experten, sondern einfach parteiische Akteure, die die Realität ignorieren“, sagte Jackson gegenüber der Washington Post.

Seit Beginn der Amtszeit von Trump habe die politische Gewalt über das gesamte ideologische Spektrum hinweg zugenommen, auch auf der linken Seite, sagte Jensen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es fast doppelt so viele Terroranschläge wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während die Trump-Regierung die Öffentlichkeit weiterhin auf Kirk fokussiert, wurden in dieser Zeit auch Demokraten Opfer von Gewalt, darunter Melissa Hortman, eine Abgeordnete des Bundesstaates Minnesota, die in ihrem Haus erschossen wurde, und Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, dessen Haus mit seiner Familie darin mit Brandbomben angegriffen wurde.

Eine wachsende Zahl von Extremisten lässt sich nicht ohne Weiteres in traditionelle ideologische Kategorien einordnen, da die Angreifer zunehmend von dem inspiriert sind, was die Behörden als „Salatbar“ der Ideologien bezeichnen, sagte Jensen. Die Angreifer wählen aus einem Sammelsurium, darunter Grundsätze der Linken und der Rechten, um eine personalisierte, manchmal widersprüchliche Doktrin zu schaffen, sagte er.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 gab es fast doppelt so viele Terroranschläge wie im Vorjahreszeitraum

Die tödliche Schießerei in einer katholischen Schule in Minneapolis im letzten Monat ist ein typisches Beispiel dafür. Am 31. August tötete ein 23-Jähriger zwei Schüler und verletzte 17 weitere in der Schule, nachdem er eine Mischung aus Memes, Gaming-Referenzen, politischen Statements und Oden an frühere Massenmörder gepostet hatte. Vier Tage nach dem Amoklauf forderte Sebastian Gorka, der oberste Anti-Terror-Beauftragte des Weißen Hauses, bessere Methoden, um potenzielle Amokläufer zu identifizieren und ihnen Hilfe zukommen zu lassen, bevor sie zu Gewalt greifen. „Die Frühwarnsignale müssen berücksichtigt werden, wenn das Leben von Kindern gerettet werden soll“, sagte Gorka, der eine Interviewanfrage nicht beantwortete, in einem CNN-Interview.

Einen Monat zuvor hatte die Trump-Regierung eine Zuwendung in Höhe von 700.000 Dollar an das Ministerium für öffentliche Sicherheit von Minnesota gestrichen, die genau diesem Zweck diente. In einem Brief vom 8. August an die Ministerin für innere Sicherheit, Kristi L. Noem, verurteilten die sechs demokratischen Abgeordneten und zwei US-Senatoren aus Minnesota die Kürzung und erklärten, dass sie „unsere Wähler und Gemeinden anfälliger für gewalttätige Angriffe“ mache.

Die Streichung der Zuwendung für Minnesota war Teil der Abschaffung eines umfassenderen Förderprogramms des Heimatschutzministeriums, das auf die Prävention von Terrorismus und gezielter Gewalt wie Massenerschießungen abzielte. Die Trump-Regierung habe auch die für die Vergabe dieser Zuwendungen zuständige Behörde ausgehöhlt und die Belegschaft des Center for Prevention Programs and Partnerships in den ersten Monaten der Amtszeit von Trump von etwa 80 Mitarbeitern und Auftragnehmern auf weniger als zehn reduziert, sagte Bill Braniff, der ehemalige Geschäftsführer des Zentrums.

Braniff trat im März, als der Personalabbau begann, zurück und erklärte, er sei nicht mehr in der Lage, die Aufgabe der Terrorismusprävention und der Verhinderung anderer gezielter Gewalttaten wirksam zu erfüllen. Die Regierungsbeamten ersetzten ihn durch einen 22-Jährigen ohne erkennbare Erfahrung im Bereich Terrorismusbekämpfung, der weniger als ein Jahr zuvor sein Studium abgeschlossen hatte. Die Streichung des Förderprogramms und die Aushöhlung des Zentrums „werden zu mehr Terrorismus, Hassverbrechen und Schießereien an Schulen führen“, sagte Braniff, der jetzt Geschäftsführer des Polarization and Extremism Research and Innovation Lab an der American University ist, in einem Interview.

Präsident Trump sieht keine Notwendigkeit, die wachsenden Spaltungen im Land zu überwinden

Seit Kirks Tod hat Trump die Bedrohung durch rechtsextremen Terrorismus heruntergespielt und angedeutet, dass Konservative durch berechtigte Frustrationen über Gesetzlosigkeit und Einwanderung radikalisiert werden. Als er in einem Interview am 12. September in der Sendung „Fox & Friends“ gefragt wurde, ob er die Lage beruhigen wolle und wie er die wachsenden Spaltungen im Land vereinen wolle, sagte der Präsident, er sehe dafür keine Notwendigkeit. „Das ist mir völlig egal“, sagte Trump.

Nach Kirks Tod entfernte das Justizministerium eine Forschungsarbeit, die die seit langem vertretene Schlussfolgerung von Experten bestätigte, dass Rechtsextremisten für die überwiegende Mehrheit der Terroranschläge im Inland in den letzten Jahren verantwortlich waren. Forscher, die vom National Institute of Justice des Justizministeriums finanziert wurden, hatten festgestellt, dass Rechtsextremisten in den letzten drei Jahrzehnten mehr als fünfmal so viele tödliche Anschläge verübten wie Linksextremisten und radikale islamistische Extremisten zusammen. Die Studie war noch am 11. September, dem Tag nach Kirks Tod, auf der Website des Justizministeriums verfügbar, aber laut den im Internetarchiv gespeicherten Versionen seit dem 12. September nicht mehr. Das Justizministerium lehnte es ab, zu erklären, warum die Studie nicht mehr verfügbar war.

