Trumps Agenda erschüttert demokratische Städte: Cleveland wappnet sich für den Sturm

Auf einer verlassenen Mülldeponie am Rande des Slavic Village-Viertels dieser Stadt sammelt sich Staub auf geparkten Autos und den Rahmen verwitterter Häuser. Der Inhalt der Deponie gibt weiterhin Rätsel auf. Vor einigen Jahren installierten Inspektoren Methan-Detektoren in nahe gelegenen Kellern, um vor explosiven Gasen zu warnen. Sierra Brown ist eine von etwa 1.000 Einwohnern, die im Umkreis von 800 Metern um die Deponie leben. Ihre Kinder sind oft krank, was sie auf die 40 Hektar große Anlage zurückführt. Die Deponie war von 1949 bis 1988 in Betrieb – eine Ära, die vor den Umweltvorschriften lag, die regeln, welche Materialien dort abgelagert werden dürfen.