Trump und seine finsteren (Lügen-)Prophezeiungen

Da sich seine Umfragewerte in den vergangenen Wochen verschlechtert haben, hat Donald Trump auf eine alte Weisheit zurückgegriffen: Er warnt vor der Hölle, die Amerika erwartet, wenn Vizepräsidentin Kamala Harris gewählt wird. Trump behauptete, sie würde die Sozialversicherung und Gesundheitsfürsorge „auslöschen“ und das Land „zerstören“. Er sagte, sie würde nicht nur das Fracking, sondern auch die Nutzung fossiler Brennstoffe insgesamt „beenden“. Er hat vorausgesagt, dass ihre Wahl zu einem Börsencrash führen würde, der mit der Großen Depression vergleichbar wäre. Und am Sonntag prophezeite er sogar die Vernichtung der Welt. „Es wird keine Zukunft unter der Genossin Kamala Harris geben, denn sie wird uns in einen nuklearen Dritten Weltkrieg führen!“ sagte Trump auf X.