Vom Feind zum Werkzeug: So manipuliert Trump die US-Medien für seine Zwecke

Präsident Donald Trump wettert seit langem gegen „Fake News“ als „Feind des Volkes“. Nun zeigt der US-Präsident, wie weit er in seiner Ablehnung klassischer Medien geht: Er nutzt sie als Kulisse – und ersetzt sie durch ein Netzwerk wohlgesinnter Influencer. In dieser Woche lud Trump erneut handverlesene Meinungsmacher ins Weiße Haus ein, um seine Agenda zu bekräftigen und seine Gegner öffentlich anzugreifen. Reporter etablierter Medienhäuser durften zwar dabei sein, spielten jedoch nur eine Nebenrolle – als Kontrastfiguren und Symbole einer angeblich verlogenen Presse. „Ich lese Ihre Geschichten häufiger als die von denen da hinten“, sagte FBI-Direktor Kash Patel zu den Influencern und zeigte auf die Journalisten im hinteren Teil des Raumes. „Weil Sie die Wahrheit verbreiten.“

Trump bringt kritische Journalisten zum Schweigen und nutzt andere, um seine politische Agenda durchzusetzen

Dieses im Fernsehen übertragene Zusammenspiel wurde durch die zersplitterte Medienlandschaft und Trumps Geschick, das Misstrauen der Öffentlichkeit auszunutzen, ermöglicht. Es erlaubt Trump und seinen Beratern, die öffentliche Wahrnehmung der Nachrichten auf eine Weise zu manipulieren, die ihre Vorgänger weder versucht noch sich vorgestellt hätten. Trump hat die Hebel der Regierung in Bewegung gesetzt, um Medien und Reporter zu bestrafen, die er für übermäßig kritisch hält, und gleichzeitig Wege gefunden, eine neue Art von freundlich gesinnten Reportern in kuratierte Präsentationen zu integrieren, die wie Nachrichten aussehen und sich auch so anfühlen – auch wenn sie im Wesentlichen als Verlängerung seiner politischen Standpunkte dienen.

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Das Beispiel dieser Woche war eines der auffälligsten. Nur wenige Wochen, nachdem er damit gedroht hatte, Sendern, deren Late-Night-Comedians er als zu kritisch gegenüber ihm empfand, die Lizenzen zu entziehen, lud der Präsident Influencer, die seiner harten Einwanderungspolitik wohlgesonnen sind, zu einer Veranstaltung gegen Antifa ein. Antifa ist eine weit links stehende, dezentrale globale Bewegung, deren Anhänger sich gegen Faschismus einsetzen, manchmal auch militant.

Trump nennt konservative Influencer auf seiner Veranstaltung gegen Antifa „mutige Journalisten“

Die konservativen Influencer waren Teil der Veranstaltung und wurden als vermeintlich unabhängige Quellen präsentiert, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen und Trumps Behauptung zu bestätigen, dass Antifa eine inländische Terrororganisation ist, deren Mitglieder strafrechtlich verfolgt werden sollten. Trump bezeichnete sie als „mutige Journalisten” und beschrieb zumindest einige von ihnen als „Opfer von Antifa-Angriffen”. Er befragte sie dazu, welcher der traditionellen Nachrichtensender „der schlimmste” sei, und brachte dann seine eigene Liste von Beschwerden gegen die Mainstream-Medien ein.

Die versammelten Influencer wurden als die wahren Wahrheitsverkünder herausgestellt. „Sie berichten live über die Ereignisse, weil die Mainstream-Medien nicht darüber berichten”, sagte Patel. Einige von ihnen hatten das Angebot der Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi L. Noem, angenommen, bei Razzien gegen Einwanderer dabei zu sein. Sie zeichneten Auseinandersetzungen mit Demonstranten auf, die – manchmal aggressiv – gegen die Durchsetzungsmaßnahmen protestierten.

„Während das Vertrauen der Öffentlichkeit in die traditionellen Medien gerade auf einen neuen Tiefpunkt gesunken ist, gibt Präsident Trump unabhängigen Journalisten eine Stimme, denen es tatsächlich darum geht, die Wahrheit aufzudecken und darüber zu berichten“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Liz Huston, in einer Erklärung. Die Hervorhebung dieser konservativen Persönlichkeiten der neuen Medien zur Unterstützung seiner umstrittenen Einwanderungsmaßnahmen ist das jüngste Beispiel dafür, wie Trump Medienschaffende einsetzt, um seine Botschaft zu verstärken.

Brian Glenn vom rechten Senders Real America‘s Voice des Weißen Hauses befeuerte den Streit zwischen Trump und Selenskyj

Icon vergrößern Fernsehkameras zeigen Trump und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 18. August während Selenskyjs Rückkehr ins Weiße Haus. Foto: Tom Brenner, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Fernsehkameras zeigen Trump und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 18. August während Selenskyjs Rückkehr ins Weiße Haus. Foto: Tom Brenner, The Washington Post

Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Februar in seiner üblichen militärischen Kleidung das Oval Office besuchte, trug Brian Glenn, der Büroleiter des rechten Senders Real America‘s Voice im Weißen Haus, dazu bei, die Bühne für einen lautstarken Streit zwischen Trump und Selenskyj zu bereiten.

„Sie sind auf der höchsten Ebene dieses Landes tätig und weigern sich, einen Anzug zu tragen. Viele Amerikaner haben ein Problem damit, dass Sie die Würde dieses Amtes nicht respektieren.“ Brian Glenn, Büroleiter des rechten Senders Real America‘s Voice im Weißen Haus

Die Regierung stützte sich im Februar auch auf Influencer, um ein Wahlversprechen einzulösen, nämlich die Veröffentlichung von Unterlagen über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Generalstaatsanwältin Pam Bondi lud rechtsgerichtete Medienschaffende ins Weiße Haus ein und überreichte ihnen Ordner mit der Aufschrift „The Epstein Files: Phase 1“. Sie posierten für ein Foto, aber die Aktion ging nach hinten los, als sich herausstellte, dass die Ordner größtenteils alte Informationen enthielten und die Regierung versuchte, die Veröffentlichung der Unterlagen zu beschränken.

Donald Trump will sowohl die Inszenierung als auch die Berichterstattung über die Nachrichten lenken, sagt Frank Sesno

Frühere Präsidenten, selbst solche wie Ronald Reagan, der dafür bekannt war, sein öffentliches Image aggressiv zu gestalten, „wussten, dass die Presse eine Aufgabe zu erfüllen hatte, auch wenn sie die Reporter nicht mochten”, sagte Frank Sesno, ehemaliger Büroleiter des Weißen Hauses für CNN und Professor an der George Washington University School of Media and Public Affairs. Larry Speakes, ein Sprecher des Weißen Hauses unter Reagan, hatte ein Schild auf seinem Schreibtisch stehen, auf dem stand: „Sie sagen uns nicht, wie wir die Nachrichten inszenieren sollen, und wir sagen Ihnen nicht, wie Sie darüber berichten sollen.“

„Donald Trump sieht das anders“, sagte Sesno, der argumentierte, dass Trump sowohl die Inszenierung als auch die Berichterstattung über die Nachrichten lenken wolle. Ende Februar übernahm das Weiße Haus die Kontrolle über den Pressepool, eine kleine, rotierende Gruppe von Nachrichtenorganisationen, die im Namen der größeren Pressegruppe über Ereignisse berichtet. Damals sagte Pressesprecherin Karoline Leavitt, sie wolle das „Monopol“ der traditionellen Presse brechen und mehr Medien die Möglichkeit geben, den Präsidenten aus nächster Nähe zu begleiten.

Die ursprünglich für Nachrichtenagenturen reservierten Medienplätze erhalten zunehmend Journalisten der „neuen Medien“

Diese Entscheidung folgte jedoch unmittelbar darauf, dass das Weiße Haus der Associated Press den Zugang zu Veranstaltungen im Weißen Haus verwehrte, nachdem die Associated Press sich geweigert hatte, den von Trump geforderten Begriff „Gulf of America“ für den Golf von Mexiko zu verwenden. Später schaffte das Weiße Haus die reservierten Plätze für Nachrichtenagenturen im Pressepool ab. Diese Plätze gehen zunehmend an Journalisten der sogenannten „neuen Medien”, die laut dem Weißen Haus überwiegend Trump-freundlich sind, darunter Podcaster und einzelne Influencer, die sich auf bestimmte Themenbereiche konzentrieren.

Icon vergrößern Jordan Berman, Moderatorin der Sendung „Unbiased Politics Podcast”, stellt im April eine Frage von einem der neuen Medienplätze im Presseraum des Weißen Hauses aus. Diese sind den Trump-freundlichsten Journalisten vorbehalten. Foto: Kent Nishimura, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jordan Berman, Moderatorin der Sendung „Unbiased Politics Podcast”, stellt im April eine Frage von einem der neuen Medienplätze im Presseraum des Weißen Hauses aus. Diese sind den Trump-freundlichsten Journalisten vorbehalten. Foto: Kent Nishimura, The Washington Post

Jetzt erhält bei jeder offiziellen Pressekonferenz des Weißen Hauses die Person auf dem Platz für die neuen Medien die erste Frage und eine großzügige Vorstellung durch Leavitt – ein Status, der traditionell der AP vorbehalten war. Im Gegenzug bedankt sich die Person oft überschwänglich dafür, dass sie in den Raum darf.

Der Besitzer des Platzes wird manchmal auf Grundlage der Politik ausgewählt, die das Weiße Haus an diesem Tag diskutiert. Als Trump eine Verordnung unterzeichnete, die darauf abzielt, Transfrauen von der Teilnahme an Frauensportarten auszuschließen, erschien Sage Steele, eine ehemalige ESPN-Journalistin, die diese Praxis kritisiert hat und seitdem ihren eigenen Podcast gestartet hat, neben ihm auf dem Foto. Steele reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Stephen K. Bannon: „Sie haben das Weiße Haus als wichtigen Anbieter von Informationsinhalten neu konzipiert“

„Diese Frage bestimmt den gesamten Rahmen der gesamten Pressekonferenz, und das wäre beim ersten Mal niemals passiert“, sagte Stephen K. Bannon, ehemaliger Chefstratege in Trumps erster Amtszeit und einflussreicher Radiomoderator. „Sie haben das Weiße Haus als wichtigen Anbieter von Informationsinhalten neu konzipiert; das ist der Unterschied.“

Das Weiße Haus hat auch zunehmend Reporter von befreundeten Medien, die Verschwörungstheorien verbreiten, wie One America News und Gateway Pundit, eingeladen, sich dem Pressepool anzuschließen, der den Präsidenten begleitet, wobei Trump ihren Fragen Vorrang einräumt – und die Reporter Trump und seine Verbündeten oft mit Lob überschütten. „Ich bin jedem einzelnen von Ihnen, der gerade hier ist, so dankbar“, sagte Glenn von Real America‘s Voice am Mittwoch zu den Influencern und wies darauf hin, dass mehrere von ihnen in seinem Netzwerk aufgetreten sind.

„Ein guter Journalist ist jeder, der Trumps Agenda vorantreibt oder mit seinen Ansichten und Vorurteilen übereinstimmt.“ Steve Herman, ehemaliger Büroleiter des Weißen Hauses für Voice of America

„Schon bevor er für das Amt kandidierte, sah Trump Journalisten als Geschöpfe seiner eigenen Erfindung“, sagte Steve Herman, ehemaliger Büroleiter des Weißen Hauses für Voice of America, das Trump abschaffen wollte. Er ist jetzt Geschäftsführer des Jordan Center for Journalism Advocacy and Innovation an der University of Mississippi. „Ein guter Journalist ist jeder, der Trumps Agenda vorantreibt oder mit seinen Ansichten und Vorurteilen übereinstimmt.“

Die vom Weißen Haus initiierte Veranstaltung gegen Antifa richtet sich auch „gegen die Fake-News-Mainstream-Medien“

Cam Higby, ein Influencer, der mit Peter Schweitzer zusammengearbeitet hatte, um die Gruppen zu identifizieren, die angeblich Antifa finanzieren, veröffentlichte am Mittwoch auf X ein Foto der Influencer bei der Antifa-Veranstaltung im Weißen Haus mit der Bildunterschrift: „Die Zukunft des Journalismus in diesem Land ist vielversprechend.“

Leavitt repostete seine Nachricht und schrieb: „Ich bin stolz darauf, für einen Präsidenten zu arbeiten, der sich gegen die Fake-News-Mainstream-Medien stellt und unabhängige Journalisten mit offenen Armen empfängt. Solange Präsident Trump das Sagen hat, sind neue Stimmen im Haus des Volkes immer willkommen.“ Am Donnerstagabend veröffentlichte das Weiße Haus ein aufwendig produziertes Video mit den Influencern, die an der Antifa-Veranstaltung teilgenommen hatten, unterbrochen von Botschaften von Bondi, Patel und anderen Regierungsbeamten.

Redaktionelle Mitarbeit: Dan Diamond, Aaron Schaffer.

