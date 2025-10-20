Vom Weißen Haus in den Himmel? US-Präsident Trump rechnet sich keine guten Chancen aus

Präsident Donald Trump rechtfertigt seine politische Agenda damit, dass er nach seinem Tod in den Himmel kommen möchte. Doch sein Streben nach dem ewigen Paradies ist zum Scheitern verurteilt, sagte der US-Präsident kürzlich.

„Ich glaube nicht, dass mich irgendetwas in den Himmel bringen wird“, sagte Trump gegenüber Reportern auf dem Weg nach Israel in der Air Force One, nachdem er gefragt worden war, ob das Friedensabkommen, das er zwischen Israel und der Hamas vermittelt hatte, seine Chancen verbessert habe. „Ich glaube, ich komme vielleicht nicht in den Himmel.“

Präsident Trump lobte die Hamas dafür, dass sie nach der Waffenruhe mutmaßliche Gangmitglieder exekutiert haben soll

Trump hat immer wieder auf seiner göttlichen Berufung bestanden, insbesondere nachdem ihn im Juli 2024 die Kugel eines Attentäters am Ohr gestreift hatte. „Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen“, sagte Trump, als er fünf Tage später die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner annahm. Seit einem Jahrzehnt spricht er über seinen erneuerten christlichen Glauben, wobei er manchmal über wichtige Grundsätze der Religion stolpert, während er versucht, die Unterstützung der Evangelikalen, einer wichtigen Wählergruppe der Republikaner, zu gewinnen.

Und in den letzten zwei Monaten hat der 79-jährige Präsident wiederholt über das Leben nach dem Tod nachgedacht – mal nachdenklich, mal melancholisch und sogar selbstironisch. Am Sonntag räumte Trump ein, dass er sich in Bezug auf seine jüngste Fixierung auf das Jenseits „ein wenig niedlich“ verhalten habe. Er hat dies als Grund angeführt, um im Ausland Frieden zu stiften.

Trump hofft, dass seine Bemühungen für Friedensabkommen ihm helfen, in den Himmel zu kommen

„Ich möchte versuchen, in den Himmel zu kommen, wenn möglich“, sagte Trump am 19. August in der Sendung „Fox & Friends“ und erklärte seine Bemühungen, ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. „Ich höre, dass ich nicht gut abschneide. Ich bin wirklich ganz unten auf der Rangliste. Aber wenn ich in den Himmel komme, wird das einer der Gründe sein.” Er hat dies als Grund angeführt, zu Hause brav zu sein.

„Wenn man nicht gläubig ist und glaubt, dass man nirgendwo hingeht, warum sollte man dann brav sein?”, fragte sich der Präsident zwei Tage später in der Radiosendung des konservativen Kommentators Todd Starnes. „Es muss irgendwo da oben eine Art Zeugnis geben. Wissen Sie, so wie: Lasst uns in den Himmel kommen, lasst uns in den Himmel kommen.“

„Ich möchte gut sein, weil man Gott beweisen will, dass man gut ist, damit man den nächsten Schritt machen kann, richtig? Das ist mir sehr wichtig.“ Donald J. Trump, US-Präsident

Und er verwies darauf, als er letzte Woche zu seiner Entscheidung befragt wurde, eine neue, vom Weißen Haus unterstützte Gebetsinitiative zu starten. „Ich möchte gut sein, weil man Gott beweisen will, dass man gut ist, damit man den nächsten Schritt machen kann, richtig?“, sagte Trump zu Reportern. „Das ist mir sehr wichtig.“

Papst Franziskus und Papst Leo kritisierten Präsident Trumps Agenda gegen Einwanderer

Trump hat seine Aufrichtigkeit gegenüber christlichen Führern auf Erden nicht immer unter Beweis gestellt. Papst Franziskus, der im April verstorben ist, und sein Nachfolger Papst Leo haben beide die Behandlung von Einwanderern durch seine Regierung kritisiert. Einige religiöse Führer verurteilten auch seine hetzerische Rhetorik, sein hartes Vorgehen gegen Städte, seinen Einsatz von Einwanderungskontrollen in Krankenhäusern und Schulen, seine Bemühungen, die sozialen Sicherheitsnetze des Bundes zu schwächen, und die Darstellung Trumps als Papst durch das Weiße Haus, neben anderen wahrgenommenen Verfehlungen. Überwachungsorganisationen haben Trump außerdem dafür kritisiert, dass er die seit langem bestehenden Grenzen zwischen Kirche und Staat in Amerika aushöhlt.

Das Weiße Haus hat manchmal religiöse Gruppen, die Trump kritisiert haben, zurechtgewiesen, und andere geistliche Führer, wie beispielsweise Reverend Franklin Graham, sind überzeugte Verteidiger des Präsidenten. Konservative Christen bleiben auch weiterhin seine treuesten Anhänger. In einer Umfrage von Washington Post-Ipsos vom 11. bis 15. September gaben 82 Prozent der weißen evangelikalen Protestanten an, dass sie Trumps Leistung als Präsident gutheißen, fast doppelt so viele wie die 43 Prozent aller Erwachsenen, die ihn unterstützen.

Israelische Gruppen feierten Präsident Trump als Lebensretter für seine Bemühungen, den Gaza-Krieg zu beenden

Und während andere Politiker und Weltführer vielleicht wenig Einfluss auf die Himmelspforte haben, haben sie gefordert, dass Trump für seine Bemühungen um den Weltfrieden den Nobelpreis erhält. Israelische Gruppen bezeichneten Trump am Montag als Lebensretter für seine Bemühungen, den regionalen Krieg zu beenden.

Regierungsbeamte behaupten, dass Trumps Beschäftigung mit dem Jenseits ernst zu nehmen ist. „Ich denke, der Präsident möchte in den Himmel kommen, wie wir alle hier in diesem Raum, hoffe ich“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, im August gegenüber Reportern.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in den Himmel schaffen werde, aber ich habe das Leben für viele Menschen viel besser gemacht.“ Donald J. Trump, US-Präsident

Christliche Führer geben seit langem Anweisungen, wie man das gelobte Land erreichen kann, oft mit einer einfachen Botschaft: Bitten Sie um Vergebung und setzen Sie Ihr Vertrauen auf Jesus. „Sie bereuen und Sie glauben, glauben an Christus“, sagte Billy Graham, Franklins Vater, in einer Predigt im Jahr 1993. Trump, der vor einem Jahrzehnt vor einem konservativen christlichen Publikum erklärte, er habe Gott nie um Vergebung gebeten, sagte am Sonntagabend, er konzentriere sich auf andere Formen der Glückseligkeit.

„Vielleicht bin ich gerade jetzt im Himmel, während wir mit der Air Force One fliegen“, sagte Trump gegenüber Reportern. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in den Himmel schaffen werde, aber ich habe das Leben für viele Menschen viel besser gemacht.“

