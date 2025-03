US-Verteidigungsminister Hegseth nach Signal-Enthüllungen unter Druck

Als Pete Hegseth bei seiner ersten Reise in die Pazifikregion als Pentagon-Chef in Hawaii ankommt, wischt er die Fragen eines Journalisten zu der aufsehenerregenden Enthüllung beiseite. Kurz vor seiner Ankunft war bekannt geworden, dass der Verteidigungsminister und andere hochrangige Beamte der Trump-Administration sensible militärische Planungen über einen Chat der Messenger-App Signal besprochen hatten. Die Plattform ist nicht für derlei Kommunikation klassifiziert, somit ist der Austausch ein Verstoß gegen die Sicherheitsnormen der US-Regierung.