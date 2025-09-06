„Was sie aufhalten wird, ist, wenn man sie in die Luft sprengt“: Trump rechtfertigt Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Die US-Streitkräfte hätten das Boot auch einfach stoppen können. Jenes Boot, das laut offiziellen Angaben illegale Drogen von Venezuela in die Vereinigten Staaten transportierte. Das sagte US-Außenminister Marco Rubio über den Vorfall am vergangenen Dienstag. Präsident Donald Trump entschied sich stattdessen dafür, es zu zerstören und dabei elf Menschen an Bord zu töten. Das sollte eine abschreckende Botschaft an die Drogenhändler senden.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden