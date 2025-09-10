Icon Menü
Washington Post: „Was sie aufhalten wird, ist, wenn man sie in die Luft sprengt“: Trump rechtfertigt Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Washington Post

„Was sie aufhalten wird, ist, wenn man sie in die Luft sprengt“: Trump rechtfertigt Angriff auf mutmaßliches Drogenboot

Die US-Regierung greift ein Schmugglerboot an und tötet elf Menschen. Eine rechtliche Grundlage gibt es nicht – die Kritik ist heftig. Und Trump wehrt sich.
Von John Hudson, Samantha Schmidt, Alex Horton
|
    • |
    • |
    • |
    Es ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Präsident Donald Trump autorisiert war, das mutmaßliche Drogenboot anzugreifen.
    Es ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Präsident Donald Trump autorisiert war, das mutmaßliche Drogenboot anzugreifen. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post

    Die US-Streitkräfte hätten das Boot auch einfach stoppen können. Jenes Boot, das laut offiziellen Angaben illegale Drogen von Venezuela in die Vereinigten Staaten transportierte. Das sagte US-Außenminister Marco Rubio über den Vorfall am vergangenen Dienstag. Präsident Donald Trump entschied sich stattdessen dafür, es zu zerstören und dabei elf Menschen an Bord zu töten. Das sollte eine abschreckende Botschaft an die Drogenhändler senden.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Franz Xanter

    "... hätten das Boot auch einfach stoppen können." Und natürlich hätten die Drogenschmuggler dies auch problemlos getan? Welch eine Logik bzw. Realitätsbezug.

