Wie Joe Biden jeglichen Einfluss auf Israel und den Krieg in Gaza verloren hat

Am Morgen des 1. April hatten die wichtigsten nationalen Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden eine ernste Botschaft an Israel zu überbringen, das sich zu der Zeit gerade auf den Beginn einer Militäroperation in der südlichsten Stadt des Gazastreifens, Rafah, vorbereitete: Bei der Offensive im nördlichen Gazastreifen gegen die militanten Kämpfer der Hamas waren bereits Zehntausende palästinensische Zivilisten getötet worden. Das Gleiche durfte nicht noch einmal passieren.