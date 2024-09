Republikanische Verschwörungsmythen: Verspeiste Haustiere, manipulierte Debatten und QAnon

Zur besten Sendezeit hat Donald Trump vor 67 Millionen Zuschauern seine neue falsche Behauptung aufgestellt: Haitianische Einwanderer in Ohio würden die Haustiere der Menschen essen. Er verteidigte seine falschen Behauptungen, dass er die Wahl 2020 gewonnen und Kamala Harris ihre rassische Identität falsch dargestellt habe. Am nächsten Tag besuchte er gemeinsam mit der rechtsextremen Verschwörungstheoretikerin Laura Loomer Gedenkfeiern für die Terroranschläge vom 11. September. Loomer hatte im vergangenen Jahr ein Video veröffentlicht, in dem sie den Anschlag zu einem „Inside-Job“ erklärte und damit behauptete, er sei von der US-Regierung selbst in Auftrag gegeben worden.