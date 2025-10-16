Wochenlange Feuerstürme: Wer ist der mutmaßliche Täter der tödlichen Brände in Kalifornien?

Wochenlang stand ein Teil der kalifornischen Küste in Flammen: Das Palisades-Feuer forderte zwölf Todesopfer, zerstörte zahlreiche Häuser und legte große Teile eines wohlhabenden Viertels in Los Angeles in Schutt und Asche. Nun haben die Behörden einen Verdächtigen festgenommen: Jonathan Rinderknecht, 29 Jahre alt, aus Melbourne im US-Bundesstaat Florida. Er wird beschuldigt, das Feuer absichtlich gelegt zu haben – wegen Brandstiftung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft, wie US-Staatsanwalt Bill Essayli am Dienstag mitteilte. Was war sein Motiv?

Rinderknecht erstellte mit ChatGPT ein „dystopisches Gemälde“ mit einem Brand

Ermittler fanden eine ChatGPT-Eingabe von Rinderknecht, in der er den Chatbot aufforderte, ein „dystopisches Gemälde” zu erstellen, das eine Menschenmenge zeigt, die aus einem brennenden Wald flieht, und arme Menschen, die versuchen, an einem Tor mit einem „großen Dollarzeichen darauf” vorbeizukommen. Dies schrieb William Schry, Agent der Behörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe, in einer eidesstattlichen Erklärung. „Auf der anderen Seite des Tors und der gesamten Mauer befindet sich ein Konglomerat der reichsten Menschen”, lautete die Eingabe angeblich. „Sie chillen, sehen zu, wie die Welt abbrennt, und beobachten, wie die Menschen kämpfen.”

Der Palisades-Brand, der am 7. Januar ausbrach, forderte ein Dutzend Menschenleben, vernichtete knapp 10.000 Hektar Land und beschädigte oder zerstörte fast 8.000 Gebäude, darunter Wohnhäuser, Geschäfte und wichtige Infrastruktur. Es war der erste und größte von einem halben Dutzend Feuerstürmen, die die Region Los Angeles heimsuchten und insgesamt 31 Menschenleben forderten, knapp 15.000 Hektar Land verwüsteten und die Behörden dazu veranlassten, fast eine Viertelmillion Einwohner zu evakuieren oder zu warnen.

Rinderknecht wird beschuldigt, den Lachman-Brand gelegt zu haben, der nach dem Löschen weiterbrannte

Rinderknecht wird vorgeworfen, am Neujahrstag vorsätzlich einen Brand gelegt zu haben – den acht bis zehn Hektar großen Lachman-Brand, den die Feuerwehrleute nach vier Stunden für gelöscht hielten, der aber weiterbrannte und sechs Tage später wieder aufflammte, wie die Behörden mitteilten.

Laut Ermittlern hörte sich Rinderknecht in den Tagen vor der Tat neunmal einen Rap-Song über Verzweiflung an

Am späten Abend des 31. Dezembers arbeitete Rinderknecht als Uber-Fahrer und beförderte zwei Fahrgäste, die den Ermittlern sagten, sie hätten sich daran erinnert, dass er aufgeregt und wütend gewirkt habe, schrieb Schry. Gegen 23:30 Uhr hörte er sich auf YouTube „Un Zder, Un Thé“ an, einen französischen Rap-Song über Verzweiflung und Bitterkeit, fügte Schry hinzu. Laut YouTube-Aufzeichnungen hatte Rinderknecht den Song in den vier Tagen zuvor neunmal angehört und sich das Musikvideo, in dem der Künstler Josman brennende Gegenstände in der Hand hält, in diesem Zeitraum dreimal angesehen, sagte der Agent.

Nachdem er etwa zur gleichen Zeit einen Fahrgast abgesetzt hatte, fuhr Rinderknecht zum Skull Rock Trailhead, einem Gebiet, mit dem er „sehr vertraut” war, da er zuvor nur einen Block entfernt gewohnt hatte, sagte Schry. Er parkte sein Auto, ging den Weg hinauf zu einer kleinen Lichtung auf einem Hügel und hörte sich erneut „Un Zder, Un Thé” an, heißt es in der eidesstattlichen Erklärung.

Rinderknecht rief mehrmals den Notruf an, erhielt aber keine Verbindung

Eine Reihe von Waldbrandüberwachungskameras, die in der Region aufgestellt waren, nahmen um 00:12 Uhr am 1. Januar die ersten Flammen des Lachman-Feuers auf. Eine andere Kamera zeichnete wenige Sekunden später das Leuchten eines Feuers auf. Rinderknecht soll in den folgenden fünf Minuten mehrmals den Notruf gewählt haben, kam aber aufgrund der schlechten Verbindung nicht durch. Als er schließlich die Verbindung herstellte, um den Brand zu melden, hatte dies laut Schry bereits ein Anwohner getan. Während des Anrufs soll Rinderknecht in die ChatGPT-App seines Telefons eine Frage eingegeben haben, ob jemand schuld sei, wenn seine Zigarette einen Brand auslöse, und eine bejahende Antwort erhalten haben.

Rinderknecht soll dann mit seinem Auto geflohen sein und dabei Feuerwehrfahrzeuge passiert haben, die in die entgegengesetzte Richtung fuhren. Er habe gewendet, um diesen Feuerwehrfahrzeugen zum Brandort zu folgen, sagte Schry, und sei an demselben Weg angekommen, den er Minuten zuvor hinuntergefahren war. Er bot den Feuerwehrleuten seine Hilfe an, was laut Ermittlern höchst ungewöhnlich war, ging dann den Weg zurück und beobachtete das Feuer, wobei er vier kurze Videos mit seinem iPhone aufnahm.

Die unterirdischen Glutreste waren laut Behörden der Beginn einer wochenlangen Serie von Zerstörung

Die Feuerwehrleute löschten das Feuer und kehrten am nächsten Tag zurück, um sicherzustellen, dass keine Glutnester mehr vorhanden waren, sagte Schry. Es schien gelöscht zu sein. Doch am 7. Januar lösten starke Winde ein Wiederaufflammen des unterirdischen „Restfeuers” aus, was laut Behörden den Beginn einer wochenlangen Serie von Tod und Zerstörung markierte.

Im Januar berichtete die Washington Post, dass ein Brand am Neujahrstag wahrscheinlich wieder aufflammte und den Palisades-Brand auslöste, basierend auf einer Analyse von Fotos, Videos, Satellitenbildern und Funkkommunikation sowie Interviews mit Zeugen. Feuerwehrleute sagten der Post, dass sie das Feuer vom 1. Januar ordnungsgemäß gelöscht hätten, aber trotz späterer Warnungen vor einem intensiven und gefährlichen Windereignis sagte ein Sprecher der Feuerwehr von Los Angeles damals, dass es nicht zur Praxis der Feuerwehr gehöre, Patrouillen an früheren Brandorten aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Brände schon seit einigen Tagen erloschen waren.

Die Post berichtete über erschütternde Berichte von Menschen, die ohne Vorwarnung überrascht wurden und versuchten zu fliehen, als das Palisades-Feuer die mit Buschwerk bewachsenen Hänge rund um ihre Häuser verwüstete und die Polizei die Autofahrer aufforderte, ihre Fahrzeuge zu verlassen und zum Meer zu laufen, um nicht zu verbrennen. Als sich die starken, trockenen Winde an diesem Januarnachmittag drehten, breitete sich das Feuer vom Stadtrand direkt in die Stadt aus und vernichtete Banken, Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen und Straße um Straße mit Häusern und Autos.

Dank der GPS-Daten von Rinderknechts iPhone kam ans Licht, wo er sich beim Ausbruch des Feuers befand

Am 24. Januar, als das Palisades-Feuer weiter brannte, soll Rinderknecht die Ermittler darüber belogen haben, wo er sich befand, als er das Lachman-Feuer zum ersten Mal sah. Er behauptete, er habe sich in der Nähe des Endes eines Wanderwegs befunden, aber die GPS-Daten seines iPhones zeigten, dass er 30 Fuß vom Feuer entfernt stand, als es sich laut der US-Staatsanwaltschaft rasch ausbreitete.

Die Brände in Palisades und Eaton, die am selben Tag in den Ausläufern der San Gabriel Mountains ausbrachen, konnten mehr als drei Wochen später, am 31. Januar, vollständig gelöscht werden. Sie wurden zum zweit- und drittgrößten Brand in der Geschichte Kaliforniens.

