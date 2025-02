Verstoß gegen die US-Pressefreiheit: Weißes Haus schließt Journalisten aus

Präsident Donald Trump unterzeichnete am 20. Januar eine Executive Order, in der er den Innenminister anwies, die zuvor als „Golf von Mexiko“ bezeichnete Meeresbucht umzubenennen. Die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press (AP) erklärte in einer drei Tage später veröffentlichten Stilrichtlinie, dass sie den seit mehr als 400 Jahren gebräuchlichen ursprünglichen Namen weiterhin verwenden werde, „während sie den neuen Namen, den Trump gewählt hat, anerkennt“.