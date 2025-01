Diese Daten sammeln Autos von Tesla und Co. über ihre Fahrer

Videomaterial und andere von Tesla gesammelte Daten halfen den Strafverfolgungsbehörden, schnell herauszufinden, wie es dazu kam, dass ein Cybertruck am Neujahrstag vor dem Trump International Hotel in Las Vegas explodierte. Die Fülle an digitalen Beweisen diente auch als anschauliches Beispiel dafür, wie viele Daten moderne Autos über ihre Fahrer und die Menschen in ihrer Umgebung sammeln. Doch was genau wird da alles gespeichert?