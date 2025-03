Der Widerstand gegen Donald Trump in den USA wächst

Auf den Bürgerversammlungen der Abgeordneten versammeln sich lautstarke Menschenmengen, um gegen die Maßnahmen von Präsident Donald Trump zu protestieren. Einige Menschen stimmen Sprechchöre wie „No king!“ an oder brüllen republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus nieder. Senator Bernie Sanders zieht seinerseits große Menschenmengen an, wenn er versucht, Wähler gegen Trumps Haushaltskürzungen zu mobilisieren. Gleichzeitig reicht eine Koalition demokratischer Generalstaatsanwälte systematisch Klagen gegen Trumps Anordnungen ein und konnte in sechs von sieben Fällen die Richter erfolgreich davon überzeugen, diese auszusetzen. Der Widerstand gegen Donald Trump wächst in den USA.