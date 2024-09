Die Leitzinssenkung der Fed könnte Harris‘ Chancen bei der US-Wahl steigern

Die lang erwartete Zinssenkung der Federal Reserve könnte sich als Segen für die Kampagne von Vizepräsidentin Kamala Harris erweisen, da die Präsidentschaftswahlen in die Zielgerade einbiegen. Am Mittwoch senkte die Zentralbank erstmals seit 2020 den Leitzins und damit die Kreditkosten für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Dieser Schritt spiegelt die Zuversicht wider, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen ist. Die niedrigeren Zinssätze dürften auch das Wachstum ankurbeln, was wiederum die düstere Stimmung in der Bevölkerung in Bezug auf die Wirtschaft aufhellen könnte. Die Zentralbank senkte die Kreditkosten um einen halben Prozentpunkt – mehr als die von einigen Analysten erwartete Senkung um einen Viertel-Prozentpunkt.