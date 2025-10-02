Über alle Differenzen hinweg: So schuf ein Poet in den USA eine außergewöhnliche Gemeinschaft

Ted Pellegatta, der Exzentriker im ländlichen Sperryville, Virginia, fuhr einen uralten Honda Accord mit einer gesprungenen Stoßstange und einem verbeulten Wunschkennzeichen, auf dem „RICH MAN“ (reicher Mann) stand. Das war sein Scherz, denn Pellegatta war im herkömmlichen Sinne nie erfolgreich gewesen. Seine Geschichte gehört dennoch zu denjenigen, die erzählt werden müssen. Denn vor seinem Tod schaffte er, woran viele vor ihm scheiterten – er brachte Menschen unterschiedlicher Gesinnung zusammen und schuf ein Gemeinschaftsgefühl, das in den USA vielerorts abhandengekommen ist.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden