Wie Ted Pellegatta mutige Freundschaften in einer einsamen Welt förderte

Washington Post

Über alle Differenzen hinweg: So schuf ein Poet in den USA eine außergewöhnliche Gemeinschaft

Die USA sind tief gespalten. Politisch, regional, gesellschaftlich. Ein exzentrischer Poet aus Virginia schaffte es, Menschen zusammenzubringen. Wer war Ted Pellegatta?
Von Dana Milbank
    •
    •
    •
    Ted Pellegatta in seinem Appartmen in Sperryville im April 2024.
    Ted Pellegatta in seinem Appartmen in Sperryville im April 2024. Foto: Luke Christopher, Foothills Forum/Rappahannock News

    Ted Pellegatta, der Exzentriker im ländlichen Sperryville, Virginia, fuhr einen uralten Honda Accord mit einer gesprungenen Stoßstange und einem verbeulten Wunschkennzeichen, auf dem „RICH MAN“ (reicher Mann) stand. Das war sein Scherz, denn Pellegatta war im herkömmlichen Sinne nie erfolgreich gewesen. Seine Geschichte gehört dennoch zu denjenigen, die erzählt werden müssen. Denn vor seinem Tod schaffte er, woran viele vor ihm scheiterten – er brachte Menschen unterschiedlicher Gesinnung zusammen und schuf ein Gemeinschaftsgefühl, das in den USA vielerorts abhandengekommen ist.

